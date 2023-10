Jean-Claude Van Damme dice que está avergonzado de su cameo en Friends

Jean-Claude Van Damme, uno de los actores de acción más reconocidos de todos los tiempos, habló sobre su aparición en la serie Friends. El actor belga parece no guardar un muy buen recuerdo de su participación en el episodio donde se interpretó a sí mismo y donde se convirtió en el objeto de deseo de Rachel ( Jennifer Aniston ) y Mónica (Courteney Cox).

En una reciente entrevista con el New York Post, Van Damme confesó que su actuación le pareció “mala” y que se sintió “avergonzado” de sí mismo. “Parezco un jamón. Como, ‘Hola, chicas’. ... Me avergüenzo de mí mismo. Entonces estaba en el set y esas chicas me besaron en los labios. Yo no sabía qué hacer, cómo hacer ... Era extraño. Eran muy amables”, dijo el protagonista de películas como Bloodsport o Timecop.

El episodio en cuestión se titulaba The One After the Super Bowl: Parte 2 y se emitió en 1996, como parte de la segunda temporada de Friends. En él, Rachel (Jennifer Aniston) y Mónica (Courteney Cox) se enamoran de Jean-Claude Van Damm e cuando éste empieza a rodar una película en Nueva York. Pero cuando Rachel se le acerca primero porque Mónica es demasiado tímida, se produce una pelea entre las dos para decidir quién tiene una cita con él.

Van Damme admitió que en realidad no sabía mucho sobre la serie, que se emitió de 1994 a 2004, antes de hacer una aparición en ella. “Así que, cuando voy al programa, veo a esas dos chicas tan guapas y me dicen que éste es el programa de moda ahora mismo en el mundo. Así que me alegré mucho”, recuerda la estrella de Kickboxer. “Y mi agente me dijo: ‘Tienes que hacer un episodio con ellas’. Así que vas a interpretar a este tipo’”.

Aunque no es el mayor fan de su cameo en la serie, el actor dijo que la experiencia en general “fue un buen recuerdo”. “Fueron muy abiertos porque hacían la serie todos los días. Así que, para ellos, entro en un lugar donde todo funciona como un motor mecánico muy bien entrenado”, añadió para la publicación . “Fue increíble”.

Friends también estaba protagonizada por Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry, quien falleció a los 54 años de edad el pasado 28 de octubre. La serie se convirtió en un fenómeno mundial y aún es una de las más vistas en las plataformas de streaming.

