Friends: La apuesta con Matthew Perry que llevó a Bruce Willis a la serie y de forma gratuita

Los cameos en la serie de televisión “Friends” se convirtieron en un sello distintivo de la producción a lo largo de sus 10 años de emisión. Durante la serie, numerosas estrellas de renombre como Sean Penn, Julia Roberts, Brad Pitt y Danny DeVito, por nombrar solo algunos, hicieron apariciones especiales en la vida de los entrañables personajes interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry , Matt LeBlanc y David Schwimmer. Sin embargo, uno de los cameos más memorables y sorprendentes fue el de Bruce Willis, y todo esto se debió a una apuesta entre amigos.

Matthew Perry, quien interpretó al sarcástico pero encantador Chandler Bing en la serie, fue el artífice de la llegada de Bruce Willis al mundo de “Friends”. Perry y Willis se conocieron durante el rodaje de la película “The Whole Nine Yards” en el año 2000, en la que interpretaron a Oz Oseransky y Jimmy Tudeski respectivamente. A pesar de las diferencias entre los dos actores, Perry en medio de su lucha contra la adicción al alcohol y las drogas, forjó una amistad con Willis en el set.

¿Qué apostaron Matthew Perry y Bruce Willis?

La apuesta que cambió la trayectoria de la serie y llevó a Bruce Willis al icónico café Central Perk tuvo sus raíces en el éxito de “The Whole Nine Yards”. En sus memorias tituladas “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” , Perry comentó que convencido de que la película sería un rotundo éxito en taquilla, desafió a Willis, quien tenía sus dudas al respecto. Perry propuso una apuesta: si la película debutaba como número uno en la taquilla, Bruce Willis tendría que aparecer como estrella invitada en “Friends”.

Sorprendentemente, “The Whole Nine Yards” superó todas las expectativas y lideró la taquilla durante tres semanas consecutivas, haciendo que Willis perdiera la apuesta y se viera obligado a cumplir su parte del trato. Así, en la sexta temporada de “Friends” , Bruce Willis hizo su entrada como Paul Stevens, el padre del personaje de Elizabeth, la novia de Ross Geller.

En la trama de la serie, Willis interpretó a un personaje que hacía la vida imposible a David Schwimmer, quien interpretó a Ross, mientras que también tenía un romance con el personaje de Jennifer Aniston , Rachel.

Pero lo que hace que esta historia sea aún más especial es lo que Bruce Willis decidió hacer después de perder la apuesta. En lugar de recibir un salario por su participación en “Friends”, el actor donó la totalidad de su compensación a una causa benéfica, demostrando su generosidad y solidaridad.

