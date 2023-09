¿Qué significa la escena post créditos de la Monja 2?

A días del estreno de La Monja 2 en cines, los fans de la franquicia de El Conjuro se han quedado con un par de dudas abiertas, sobre todo por el final que tuvo la películas y la escena post créditos de la misma; te alertamos que si aún no la ves, te detengas aquí y pares de leer, pues te encontrarás con alguno que otro spoiler y no queremos arruinarte la función.

Una vez más, en esta segunda entrega vemos a la hermana Irene, personaje interpretado por Taissa Farmiga, encarnando el cuerpo de La Monja que aparentemente en la primera entrega logró expulsar al demonio Valak luego de que este profanara la imagen de una esposa de Dios, sin embargo, en esta secuela nos damos cuenta que no fue así y el mal sigue presente.

Para La Monja 2, la hermana Irene irá en busca de Frenchy, a quien en esta cinta todos llaman Maurice Theriault, el personaje de Jonas Bloquet que fue poseído al final de la primera película, pues bien, en esta segunda entrega, Valak logra hacerse del cuerpo del campesino y entonces comienza a propagarse el mal.

Significado la escena post créditos de La Monja 2

Más allá de adentrarnos en el argumento de la película, nos enfocaremos en la escenas post créditos que aparece en La Monja II y que se conecta con el final de la 1 y la familia de los Warren; en estas imágenes podemos ver como Ed Warren, interpretado por Patrick Wilson, contesta una llamada de emergencia de un sacerdote, ¿quién es y qué quiere? Eso no lo sabemos, pero lo más probable es que se trate precisamente del exorcismo de Maurice.

Y es que en la escena de los post créditos de La Monja 1, aparecen los Warren en una conferencia hablando sobre uno de sus casos, el del campesino Maurice, quien aunque no tenía tantos estudios, hablaba un latín perfecto, no obstante, hay que recordar que dicho ritual no funcionó y al final él murió, ¿entonces dicho campesino será el mismo a quien la hermana Irene salva?

¿Maurice realmente fue liberado de Valak?

Aunque al final de La Monja II vimos como la hermana Irene expulsa al demonio del cuerpo de Maurice, basta recordar que al final de la primera película de La Monja, la familia Warren muestra el exorcismo que le hicieron al campesino, lo que dejaría clara la conexión que hay en dicho universo de misterios y que aún con sus esfuerzos, Theriault no pudo librarse realmente de Valak.

Sobre este punto, en una entrevista para Collider , el director del filme, Michael Chaves, señaló que dejó un final abierto a propósito para que la audiencia pueda interpretar qué es lo que pasó; “Valak vuelve a meterse o sigue por ahí, y creo que eso realmente está abierto a interpretación”.

