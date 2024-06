Cuándo se transmitirá Intensamente 2 en Disney Plus: Fecha de estreno y nuevos personajes

La película Intensamente 2 se estrenó en cines recientemente, capturando nuevamente los corazones de la audiencia con su exploración única de la mente humana y las emociones. Para aquellos que prefieren disfrutar del cine desde casa, la buena noticia es que no tendrán que esperar mucho para verla en Disney Plus.

El film es uno de los favoritos de niños, adolescentes y adultos alrededor del mundo entero. Esta cinta original de Disney-Pixar nos llevó al sitio más extraordinario de todos: el interior de nuestra mente. Al igual que todas y todos nosotros, la protagonista de la historia, Riley, se guía por sus sentimientos: Alegría, Miedo, Ira, Repulsión y Tristeza.

Sin embargo, en esta nueva entrega de la saga, la adolescente comenzará a experimentar nuevas emociones a lo largo del camino. Al crecer, es el momento en que la central de su cerebro se enfrentará a una reforma para hacer espacio a algo completamente inesperado: nuevos personajes. Los ya conocidos, que llevan muchos años al mando de una operación exitosa, no saben muy bien qué sentir cuando aparece Ansiedad, que además no ha llegado sola: ha traído consigo a Vergüenza, Envidia y Ennui.

¿Cuándo se estrena Intensamente 2 en Disney Plus?

¡Prepara las palomitas y reúne en tu casa a tu familia y amigos! Tomando como referencia estrenos anteriores, se presume que el lanzamiento de Intensamente 2 (Inside Out 2) en Disney Plus demorará aproximadamente tres meses después de la premier de la cinta en cines, llegando en septiembre a la plataforma. No olvides estar atento a la información oficial para saber exactamente cuándo se estrenará esta película en streaming.

Para poder disfrutar de Intensamente 2 en Disney Plus, las y los espectadores deben registrarse para obtener una suscripción a esta plataforma de transmisión digital. Los planes comienzan en 179 pesos por mes para la opción básica (con anuncios) y actualmente no cuenta con una prueba gratuita para nuevos usuarios.

La secuela de la película está dirigida por Kelsey Mann, con guion de Meg LeFauve y producción de Mark Nielsen, asegurando que la magia y la profundidad emocional de la primera entrega se mantengan vivas.

