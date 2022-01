Charlie Chaplin tuvo relaciones sexuales con 2 mil mujeres y se casó 4 veces

Charlie Chaplin se jactó con frecuencia de sus conquistas y confesó haber tenido relaciones sexuales con más de 2 mil mujeres. ¿Qué vieron todos en él? Por supuesto, ayudó que a mitad de sus 20 años, sus películas fenomenalmente exitosas lo hubieran convertido en el hombre más reconocido del mundo.

Era bajo, media entre 1.60 y 1.65 cm, y su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, pero Charlie Chaplin era considerado por la mayoría como guapo, con sus profundos ojos azules, cabello arrugado de color negro carbón, piel como marfil, dientes blancos y labios limpios que eran firmes y carnosos.

Cuando la revista Vanity Fair le pidió en 1926 que describiera a su mujer ideal, respondió: “No estoy exactamente enamorado de ella, pero ella está completamente enamorada de mí".

El actor nunca confió realmente en las mujeres. Siempre temió la pérdida y el abandono, y se entregaba a paroxismos de celos en la más mínima provocación.

Su actitud complicada se refleja en sus películas. Charlie Chaplin es a menudo tímido con las mujeres respetables, acercándose a ellas tentativamente.

Hacia las mujeres “perdidas”, sin embargo, es vulgar y agresivo, usando su bastón, por ejemplo, para engancharlas por el cuello o las piernas y arrastrarlas más cerca.

Nadie tenía expectativas particularmente altas de este joven inglés aparentemente reservado cuando hizo su primera película de Hollywood. Duró solo 13 minutos, no tuvo sonido y no tardó más de tres días en filmarse.

Tampoco fue un debut impresionante. De hecho, en la película completa, en la que Charlie Chaplin, de 24 años, parecía un poco rígido y demasiado ansioso.

Su nuevo jefe, Mack Sennett, lo describió más tarde como “un pequeño británico tímido que estaba avergonzado y confundido por todo lo que tenía que ver con las películas”.

Las esposas de Charlie Chaplin

La primera esposa de Charlie Chaplin fue Mildred Harris (1901-1944). Se casaron en 1918 después de que Mildred creyera que estaba embarazada, fue una falsa alarma, aunque más tarde dio a luz al primer hijo de Charlie, que lamentablemente solo vivió tres días. Se divorciaron tan sólo dos años después, en 1920. Mildred apareció en algunas películas como The Inferior Sex y For Husbands Only.

Su segunda esposa fue Lita Grey (1908-1995). Interpretó al coqueto ángel en The Kid y a una de las sirvientas de Edna en The Idle Class, y comenzó como la protagonista de The Gold Rush antes de enamorarse de Charlie y luego quedar embarazada.

Tuvo dos hijos con Charlie Chaplin, Charles Jr. y Sydney Earl. Este matrimonio (1924-1927) también llegó a un amargo final en la corte.

El tercer matrimonio de Charlie Chaplin duró de 1936 a 1942 y fue con Paulette Goddard (1911-1990), la actriz que apareció en Modern Times y The Great Dictator. Aunque Charlie y Paulette se divorciaron en términos amistosos.

Cuando Charlie Chaplin se casó con Oona O’Neill en junio de 1943, finalmente encontró la verdadera felicidad, y parece que ambos habían encontrado a sus almas gemelas, a pesar del hecho de que Oona tenía solo 18 años y Charlie tenía 53.

Se conocieron cuando Charlie Chaplin la consideró para un papel en una película sin hacer, Shadow and Substance (durante 1942) y fueron inseparables a partir de entonces.

Ella apoyó totalmente a Charlie a lo largo de un caso judicial particularmente desgarrador en la década de 1940 y cuando fue exiliado de Estados Unidos en 1952. Finalmente hicieron su hogar en Suiza. Juntos, Oona y Charlie Chaplin tuvieron ocho hijos.

