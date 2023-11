Precios, preventa de boletos y Cartel del Vive Latino 2024

¡Ya puedes sonreír de oreja a oreja! La revelación del cartel del Vive Latino 2024 nuevamente tiene fascinados a los amantes de la música, ya que se presentarán artistas de renombre que desde hace mucho no pisan el escenario, haciendo este evento aún más especial.

La nueva edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical no le pide nada a otros eventos musicales, ya que encontrarás todos los géneros bastante juntitos, y es que habrá desde pop con la famosa banda de Belanova hasta rap con el Cartel de Santa.

Cartel del Vive Latino 2024

• Babasónicos





• Bad Religion

• Maná

• Paramore

• Black Veil Brides





• Portugal The Man

• Akil Ammar

• Alcolirykoz

• Banda Bastön





• Bratty

• Belanova

• Buenrostro

• C-Kan

• Cabra

• Cartel de Santa

• Chingadazo de Kung Fu

• Danny Lux

• Dante Spinetta

• Depedro

• Depresión Sonora

• Destripando la Historia

• Diamante Eléctrico

• El Columpio Asesino

• Gogol Bordello

• Fito Páez

• Genitallica

• Future Islands

• Florian

• Greta Van Fleet

• Insite

• Instituto Mexicano del Sonido

• Hombres G

• Isaac Et Nora

• James

• Junior H

• Jaze

• José Madero

• Sad Breakfast

• La pegatina

• La vela puerca

• LNG/SHT

• San Pascualito Rey

• Los muchachos

• Panteón Rococó

También estarán artistas como Out of Control Army, The Warning, Vaquero, Nash, Peces Raros, Las Ultrasónicas, Los Cafres, entre muchos otros.

¿Cuándo será el Vive Latino 2024 y en dónde?

La edición número 24 del Vive Latino se realizará el 16 y 17 de marzo de 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

¿Cuándo será la preventa de boletos para el Vive Latino 2024?

La preventa de boletos será exclusiva para tarjetahabientes de Citibanamex y será a partir del 15 de noviembre que se podrán comprar. La venta exclusiva comenzará a las 14:00 horas. Como se espera, el banco ofrecerá hasta 3 meses sin intereses.

