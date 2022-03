Productora de Brad Pitt traerá de regreso a ‘Beetlejuice’

Los fans de la película de culto Beetlejuice seguramente se alegrarán con la noticia, ya que se anunció habrá una secuela de la cómica y fantasmal cinta de Tim Burton, la cual estará a cargo de la productora de Brad Pitt.

La productora Plan B, de la que es CEO y fundador el actor estadounidense, ha tomado el proyecto de Beetlejuice 2, aportando un nuevo sentido de la vida a una producción que se ha estado trabajando durante mucho tiempo en Warner Bros, de acuerdo con Deadline.

La secuela de la película permanece en desarrollo inicial, el guión aún no se ha escrito y no se han revelado otros archivos adjuntos en este momento.

Beetlejuice es una cinta clásica del director Tim Burton en la que los espíritus de una pareja fallecida son acosados por una familia insoportable que se ha mudado a su casa, contratando a un espíritu malicioso del mismo nombre para expulsarlos.

Michael Keaton interpretó el papel principal en el original, con Alec Baldwin, Geena Davis, Catherine O’Hara, Winona Ryder y más completando el reparto.

La película recaudó casi 75 millones de dólares en todo el mundo tras su lanzamiento de Warner Bros en 1988 y ganó un Oscar al año siguiente al mejor maquillaje, al tiempo que obtuvo dos nominaciones al Premio BAFTA y otros elogios.

Hasta el momento se desconoce si alguna de las estrellas de la película original se encontrará en la nueva producción.

Brad Pitt y su productora Plan B

Brad Pitt fundó Plan B con Brad Grey y Jennifer Aniston en 2001 y ahora dirige la empresa como CEO junto con los copresidentes Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

Sus recientes lanzamientos incluyen Irresistible(2020) de Jon Stewart, Kajillionaire (2020) de Miranda July, Minari (2020) nominada al Oscar y la serie The Underground Railroad para Amazon Prime Video.

Los próximos proyectos que ha programado para su lanzamiento incluyen la película de Netflix Blonde de Andrew Dominik, en la que Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe; She Said for Universal de Maria Schrader; The Father of the Bride de Gaz Alazraki para HBO Max; y Women Talking for United Artists Releasing de Sarah Polley.

CON INFORMACIÓN DE: Deadline

