A 50 años del festival de Avándaro: de la encuerada a las protestas

Este 11 y 12 de septiembre se cumplen 50 años del Festival Avándaro, considerado un hito dentro de la historia del rock mexicano y que incluso fue comparado con el Woodstock de Nueva York, celebrado en 1969.

Sin duda el Festival Rock y Ruedas de Avándaro de 1971 causó un impacto social y cultural en los jóvenes, pero al mismo tiempo significó un revuelo en toda la sociedad, debido a las múltiples polémicas que se desataron sobre el consumo de drogas y la libertad sexual. Hoy, a 50 años de aquel evento, te compartimos algunos datos interesantes.

Festival de Avándaro

La idea original del festival que se celebró hace 50 años era muy diferente, inicialmente se quería organizar una carrera de autos con un show de grupos de rock; sin embargo, esta fue suspendida tras la muerte del piloto Moisés Solana.

Aún sin autos el festival continuaba, las bandas de rock ya habían confirmado y al parecer de muchos jóvenes, Avándaro sería como el Woodstock versión mexicana. En total se presentaría 12 bandas, pero al final solo tocaron 11: Los Dugs Dugs, El Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in my Mind.

¿Cuándo se realizó el #FestivalAvándaro? ¿Qué bandas tocaron en el encuentro? ¿Quiénes fueron los organizadores?👇🏼



Especial 50 años: #ObservatorioCotidiano y #MaravillasyCuriosidades🧑🏼‍🎤👩🏼‍🎤

📺 Sábado 11 de septiembre, 12:30 y 18:30 h. pic.twitter.com/9B9nHTwjgQ — TV UNAM (@tvunam) September 11, 2021

La libertad sexual en Avándaro

Con los Beatles, el rock dio un giro y para 1967 se desencadenó el movimiento hippie cuyo boom se dio en 1969 con Woodstock, el primer festival masivo de rock en el mundo que reunió a más de medio millón de personas durante tres días.

Ser hippie implicaba liberarse de todo, incluida la sociedad; parte de esa liberación era la libre expresión del amor y por ende “la libertad de expresarte con tu cuerpo”. En este sentido, una de las figuras destacadas de Avándaro fue “La Encuerada”, a pesar de que durante el festival hubo más de una mujer que se desnudó, ella pasó a la historia porque la retrataron.

Durante muchos años se creyó que la famosa mujer era Alma Rosa Gómez López, de 16 años y de Monterrey. Pero tras revisar varios expedientes del Archivo General de la Nación, Federico Rubil descubrió que en realidad se llamaba Laura Patricia Rodríguez González, tenía 18 años y era de Guadalajara.

La fama de “La Encuerada” fue tal que cuando Alex Lora formaba parte de Three Souls in My Mind, le dedicó una canción llamada “ La Chava de Avándaro ”, la cual forma parte del álbum Oye cantinero de 1972.

#UnDíaComoHoy de 1971 comenzó el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, el “Woodstock mexicano”. Aquí, en @tvunam, puedes ver un testimonio fílmico que da cuenta de este evento irrepetible > https://t.co/TM7bVkAmv1 pic.twitter.com/N3Lp4hvPTI — UNAM (@UNAM_MX) September 11, 2019

Avándaro se desarrolló durante los años de protestas

Durante la década de los sesenta, el mundo estuvo lleno de protestas. Solo para darse una idea, en Estados Unidos, la comunidad negra luchaba por los derechos humanos y el 4 de abril de 1968 Martin Luther King fue asesinado.

En México, se desarrollaba el movimiento del 2 de octubre del 68, donde varios jóvenes fueron asesinados en Tlatelolco por el Ejército y el 19 de junio del 71, tan solo dos años despues del festival de Woodstock, ocurre “El Halconazo”, otro movimiento estudiantil reprimido, pero ahora por un grupo paramilitar.

Tras el Festival de Avándaro y las malas reseñas en los periódicos conservadores de la época, el presidente Luis Echeverría tomó la decisión en 1973 de prohibir los conciertos de rock en grandes escenarios y clubes; incluso llegó a multar a las estaciones de radio que transmitían el rock en español.

Para dimensionar el impacto de este evento es importante ubicarlo históricamente, pues en el país se vivía un ambiente de represión contra los jóvenes. Unos meses atrás tuvo lugar la Masacre de Corpus Christi y tres años antes la Matanza de Tlatelolco.



📷Graciela Iturbide, 1971. pic.twitter.com/tRzMui6POB — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 10, 2021

