Luto en el entretenimiento: Murió Catherine O’Hara, mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

La actriz Catherine O'Hara murió a los 71 años, según confirmaron fuentes cercanas a la artista. Según Variety, habría muerto en su casa de Los Ángeles después de una "breve enfermedad".

O'Hara será recordada por su inolvidable interpretación de Kate McCallister, la madre de Macaulay Culkin en las películas clásicas de Mi pobre angelito, además de dar vida a la icónica Moira Rose en los 80 episodios de la serie Schitt’s Creek.

Catherine O’Hara appreciation post. The world just lost a national treasure. pic.twitter.com/DumpZYkzFQ — ً (@americanreqiuem) January 30, 2026

Recientemente apareció en la serie The Studio, su último trabajo, emitido en Apple TV, y en The Last of Us, donde apareció como actriz invitada. Por ambos recibió también nominaciones a los Emmy.

Nacida y criada en Toronto, la también escritora y guionista, fue la sexta de siete hermanos. Conoció a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, durante el rodaje de Beetlejuice en 1988. La pareja se casó en 1992 y tuvo dos hijos, Matthew y Luke.

La última aparición pública de la actriz registrada por fotógrafos fue en febrero de 2024, en el aeropuerto LAX, donde fue cuestionada sobre el papel por el que le gustaría ser recordada.

