Sex and the city: Moda, humor y amor en la temporada 3 de And Just Like That

Sex and the city es una de las series más vistas en todo el mundo y para continuar con las historias de Carrie, Miranda, Charlotte y Lisa la serie “And Just Like That” tendrá una tercera temporada y aquí te contamos todos los detalles.

La tercera temporada de la serie “And Just Like That” fue crada por Michael Patrick King, así que si no la has visto, esta es tu oportunidad para ponerte al corriente.

¿De qué tratará la tercera temporada de “And Just Like That”?

“And Just Like That ” es el spinoff de la icónica serie Sex and the city y muestra cómo Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) y Charlotte York (Kristin Davis), junto a Seema Patel (Sarita Choudhury) y Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) se enfrentan a los retos del amor y la amistad.

Para esta tercera temporada habrá nuevos personajes como Mehcad Brooks, Jonathan Cake y Logan Marshall-Green que le pondrán más drama a la trama.

En términos generales, Carrie reavivará su relación con Aidan Shaw,Miranda sigue intentando descubrir su identidad y Charlotte quiere equilibrar su vida personal y su maternidad.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de “And Just Like That”?

La nueva temporada de “And Just Like That” se estrenará el próximo 29 de mayo en HBO Max. Constará de 12 capítulos que se emitirán cada jueves por lo que el último episodio concluirá el 14 de agosto de 2025.

“And Just Like That”, el spin-off de Sex and the city

“And Just Like That” , mantiene la esencia de Sex and the city y esta bajo la dirección creativa de Michael Patrick King. En el equipo ejecutivo se encuentra Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon como productoras.

Esta serie se ha caracterizado por ser un referente cultural y logra combinar la moda, humor y hace algunas reflexiones sobre la vida moderna de las mujeres y hombres.

