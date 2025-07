¿Problemas en el paraíso? Brian Ortega anuncia su sorpresiva salida de Grupo Frontera

Brian Ortega, bajista de Grupo Frontera durante más de tres años, confirmó el pasado miércoles 2 de julio su salida de la agrupación.

La noticia fue compartida a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde expresó que no tuvo voz en la decisión y que, al igual que sus seguidores, él también se enteró recientemente.

“Hace poco me enteré de que ya no formaría parte de Grupo Frontera. Esta decisión no fue tomada por mí y no tuve voz en cómo se manejó”, escribió Ortega, visiblemente afectado por la situación.

Ortega agradecido con Grupo Frontera, pero con futuro propio

A pesar de la aparente ruptura abrupta en el Grupo Frontera , Ortega mantuvo un tono conciliador y agradecido hacia sus excompañeros.

“No les deseo nada más que lo mejor y mucho más éxito a medida que continúan este viaje”, expresó, asegurando que sus años con la banda fueron de gran aprendizaje y crecimiento artístico.

Ortega también aprovechó el mensaje para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional y aseguró que esta salida no marca el final de su carrera: “Les prometo que esto es solo el comienzo de un nuevo capítulo”, adelantó, generando expectativa sobre sus próximos proyectos.

Rumores de problemas en la banda y silencio de Grupo Frontera

Hasta el momento, ningún integrante de Grupo Frontera, incluido su vocalista Adelaido Payo Solís III, ha emitido declaraciones sobre la salida de Ortega, lo que ha intensificado los rumores de posibles conflictos internos.

Cabe recordar que la banda recientemente enfrentó polémicas por supuestos vínculos políticos con Donald Trump (por presuntos apoyos a latinos for Trump ), lo que podría haber tensado las relaciones internas.

¿Qué sigue para Ortega? El bajista lo explica

El músico se mantiene activo en redes sociales y ha recibido cientos de mensajes de apoyo. En su comunicado, dejó entrever que ya trabaja en nuevos proyectos musicales con otros artistas, aunque no reveló detalles específicos.

Con una base de fans sólida y una carrera en ascenso, todo parece indicar que Brian Ortega planea seguir su camino como solista o formar parte de un nuevo proyecto dentro del regional mexicano.

La salida del bajista marca un punto de inflexión para Grupo Frontera, que deberá enfrentar el escrutinio del público mientras continúa su ascendente trayectoria sin uno de sus miembros fundadores.

