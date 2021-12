Cuál será la trama de ‘And Just Like That’, la serie secuela de ‘Sex and the City’

Sex and the City fue una de las series icónicas de fines de los 90 y principios del nuevo milenio. Ahora, la historia de los amores y conflictos de un grupo de amigas de Nueva York, tendrá su secuela, llamada And Just Like That. Conoce cómo será la trama de esta nueva serie.

‘Sex and the City’ y la serie secuela que se estrena el 9 de diciembre

Emitida durante seis temporadas entre 1998 y 2004, “Sex and the City”, fue la serie preferida para el mercado de la comedia romántica de esos años. Basada en el libro homónimo de Candace Bushnell, la serie fue interpretada por Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kim Cattrall (Samantha Jones).

Sex and the City contaba la trama de estas amigas en sus 30, mientras exploraban el mundo de las citas, el sexo, el amor, el trabajo y el cosmopolita modo de vida neoyorquino.

La serie tuvo tal impacto que, a más de 20 años de su estreno, aún hoy tiene un gran número de fanáticos. Esto le permitió a la plataforma propiedad de WarnerMedia planificar la secuela And Just Like That.

Cuál será la trama de la nueva serie ‘And Just Like That’

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis son las actrices que volverán a interpretar a sus personajes, esta vez sin la cuarta mujer del grupo, Samantha Jones.

And Just Like That... seguirá contando las historias del mismo grupo de amigas, en el mismo lugar, pero 20 años después, cuando tienen 50 años.

Carrie, Miranda y Charlotte, siguen con sus vidas en Nueva York, y la trama contará el día a día del trío de amigas en la actualidad. Volveremos a ver sus diferentes experiencias personales, profesionales y amorosas como mujeres de cincuenta y tantos en una de las ciudades más grandes del mundo.

Una de las nuevas incorporaciones de la trama es el primer personaje no binario de la serie. Se trata de ‘Che Diaz’ interpretada por la mexicana-estadounidense Sara Ramírez.

En “ And Just Like That ...”, el personaje de Ramírez trabaja como comediante de stand-up y conduce un programa de radio en el que el personaje de Sarah Jessica Parker es una invitada. Este programa les servirá a las amigas para conocer las nuevas formas de pensar en el mundo contemporáneo atravesado por el cuestionamiento a los roles de género tradicionales.

Además de la perspectiva de género, la nueva serie contará en su trama las vicisitudes provocadas por la pandemia de COVID-19, y cómo esto afectó en la vinculación de las amigas. El estreno de “And Just Like That...” será este jueves 9 de diciembre, por la plataforma de streaming HBO Max .

