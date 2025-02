La razón por la que Paquita la del Barrio dijo que dejaría a sus hijos sin herencia

El fallecimiento de Paquita la del Barrio a los 77 años ha conmocionado al mundo del espectáculo. La icónica cantante mexicana, reconocida por su estilo inconfundible y sus letras de empoderamiento femenino, deja un legado musical invaluable. Sin embargo, más allá de su trayectoria, sus declaraciones sobre su herencia han generado incertidumbre. En 2023, la artista reveló que no tenía intención de hacer un testamento para sus hijos, lo que ha desatado especulaciones sobre el destino de su fortuna, estimada en 10 millones de dólares.

¿Quiénes son los hijos de Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas , nombre real de la artista, tuvo a su primer hijo, Iván Miguel, a los 18 años, fruto de su relación con Miguel Gerardo Martínez, un hombre mayor que estaba casado. En 1969, nació su segundo hijo, Javier, antes de que la cantante decidiera mudarse a la Ciudad de México con sus pequeños en busca de nuevas oportunidades laborales.

En la capital mexicana, conoció a Alfonso Martínez, quien se convirtió en su esposo. Durante su matrimonio, en 1977, la cantante quedó embarazada de gemelos. Sin embargo, la tragedia marcó su vida cuando ambos bebés fallecieron poco después del nacimiento.

Años después, en 1979, Paquita decidió adoptar a Martha Elena, sobrina de su esposo, luego de que esta presentara problemas de salud en sus primeros meses de vida. Desde entonces, la crió como su propia hija.

A lo largo de los años, la relación con sus hijos se mantuvo alejada del ojo público, aunque en varias entrevistas la cantante habló de las dificultades que enfrentó como madre soltera y los sacrificios que hizo para consolidar su carrera musical.

El destino de la herencia de Paquita la del Barrio para sus hijos

En una conferencia de prensa en 2023, Paquita la del Barrio aseguró en un tono cómico que no había realizado un testamento. Durante el evento, la cantante mencionó que, si tuviera fortuna, no la compartiría con sus hijos. “No lo he hecho porque no quiero, simplemente”, declaró entre risas.

Posteriormente, aclaró que su afirmación era una broma y que no poseía grandes bienes. Sin embargo, han estimado que su patrimonio podría rondar los 10 millones de dólares, cifra que ha generado especulaciones sobre la distribución de su herencia y el futuro de sus descendientes.

El mánager de la cantante confirmó que su familia se reuniría en Veracruz para despedirla. Aunque no se ha divulgado información oficial sobre la administración de sus bienes, sus declaraciones han abierto el debate sobre si realmente dejó una fortuna o si, como mencionó en varias ocasiones, no poseía grandes sumas de dinero.

