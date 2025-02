La verdadera historia detrás de Rata de dos Patas, la icónica canción de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio, una de las figuras más emblemáticas de la música ranchera mexicana, falleció hoy a los 77 años. Conocida por sus canciones, la cantante dejó una huella imborrable en la música popular mexicana. Entre sus temas más icónicos se encuentra “Rata de dos patas”, un himno de desamor y empoderamiento. Pero detrás de su letra, que acusa sin piedad a aquellos que traicionan, se esconde una historia sorprendente.

¿Quién inspiró la canción Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio?

“Rata de dos patas” no es solo una canción de despecho; tiene un trasfondo emocional ligado a la vida personal de Paquita. La cantante, conocida por su sinceridad, ha explicado que la canción que interpretaba nació a partir de un gran dolor.

En varias entrevistas, la artista, cuyo nombre verdadero era Francisca Viveros Barradas, ha revelado que su sentimiento se originó en su relación con su exesposo, Alfonso Martínez, con quien estuvo casada por 30 años.

Durante 25 de esos años, Paquita sufrió infidelidades que finalmente llevaron a su separación, aunque ambos siguieron viviendo juntos hasta el fallecimiento de Martínez en el 2000.

Sin embargo, el verdadero compositor del tema es Manuel Eduardo Toscano, quien reveló que la escribió pensando en el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La letra de “Rata de dos patas” es una crítica feroz hacia aquellos que traicionan y engañan, utilizando metáforas como “rata inmunda” y “animal rastrero”. Toscano explicó que, en ese momento, no muchos se atrevían a faltar al respeto a esa figura política, pero él como compositor encontró en la letra una forma de expresar su crítica.

Al mismo tiempo, explicó que, sintió que Paquita la del Barrio, era la intérprete perfecta para su creación, pues su estilo y su capacidad de transmitir emociones encajaban perfectamente con la canción .

La letra de “Rata de Dos Patas”, la canción interpretada por Paquita la del Barrio

Esta es la letra de la famosa canción “Rata de dos patas":

Rata inmunda

Animal rastrero

Escoria de la vida

Adefesio mal hecho

Infrahumano

Espectro del infierno

Maldita sabandija

Cuánto daño me has hecho

Alimaña

Culebra ponzoñosa

Deshecho de la vida

Te odio y te desprecio

Rata de dos patas

Te estoy hablando a ti

Porque un bicho rastrero

Aún siendo el más maldito

Comparado contigo

Se queda muy chiquito

Maldita sanguijuela

Maldita cucaracha

Que infectas donde picas

Que hieres y que matas

Alimaña

Culebra ponzoñosa

Deshecho de la vida

Te odio y te desprecio

Rata de dos patas

Te estoy hablando a ti

Porque un bicho rastrero

Aún siendo el más maldito

Comparado contigo

Se queda muy chiquito

Me estás oyendo inútil

Hiena del infierno

Cuánto te odio y te desprecio

Maldita sanguijuela

Maldita cucaracha

Que infectas donde picas

Que hieres y que matas

Alimaña

Culebra ponzoñosa

Deshecho de la vida

Te odio y te desprecio

Rata de dos patas

Te estoy hablando a ti

Porque un bicho rastrero

Aún siendo el más maldito

Comparado contigo

Se queda muy chiquito

