Ángela Aguilar se queda dormida y no llega a los Kids’ Choice Awards 2024

Al parecer, la cantante Ángela Aguilar se habría quedado dormida y no pudo asistir de manera presencial a los previos de los Kids’ Choice Awards 2024. Este hecho recibió críticas de parte de la prensa y los usuarios en redes sociales.

También, en el evento de premios, la hija de Pepe Aguilar recibió abucheos de parte de los asistentes. Tras aparecer en el escenario, Ángela Aguilar recibió varios gritos de parte del público que gritó “¡Cazzu, Cazzu!”, y el momento quedó inmortalizado a través de redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué Ángela Aguilar se quedó dormida en los Kids’ Choice Awards 2024?

Ventaneando, en entrevista con Michael Ronda, actor y cantante mexicano, quien condujo los Kids’ Choice Awards 2024, reveló si era verdad que Ángela Aguilar se había quedado dormida y no llegó a los ensayos de una premiación en la que fue conductora.

El conductor reveló que previo a los Kids’ Choice Awards 2024, la intérprete de ‘Abrázame’ estuvo ensayando desde tempranas horas de la mañana junto con Michael Ronda.

“Ayer estuvimos desde las 10 de la mañana hasta la noche y es una linda, es lo máximo. La verdad es lo máximo (…) Sí llegó súper puntual”, reveló Michael Ronda en entrevista para el programa Ventaneando.

Pepe Aguilar reacciona al ciberbullying contra Ángela Aguilar

Tras los diversos ataques a Ángela Aguilar, su papá arremetió contra los haters a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto de su mascota usando un suéter con la inscripción “Cyber bullying is not cool” (El ciberbullying no está bien).

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.