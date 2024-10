Fecha de estreno en streaming de “Venom: El Último Baile” y dónde ver la saga completa

La espera ha terminado para los fanáticos de Marvel, ya que “Venom: El Último Baile” se estrenó mundialmente este jueves 24 de octubre. Esta esperada secuela, protagonizada por Tom Hardy, continúa las intensas aventuras del simbiótico Venom y su anfitrión Eddie Brock. Los seguidores de la franquicia no solo podrán disfrutar de esta nueva entrega que ya tuvo su fecha de lanzamiento, sino también de la saga completa en distintas plataformas.

Sinopsis de “Venom: El Último Baile”

En “Venom: El Último Baile”, Eddie y Venom se encuentran a la fuga, perseguidos por sus respectivos mundos y cada vez más cercados. Esta presión los lleva a enfrentar decisiones devastadoras que marcarán el desenlace de su historia. La película promete un emocionante cierre a la saga de este icónico dúo, culminando en un último baile que cambiará sus destinos.

¿Dónde ver la saga de “Venom”?

Las películas “Venom” y “Venom: Let There Be Carnage” han dejado una marca significativa en el universo del personaje, pero la saga se cierra con “Venom: El Último Baile”, dirigida por Kelly Marcel.

La primera entrega, lanzada en 2018, narra la historia de Eddie, interpretado por Hardy, quien se convierte en el anfitrión del simbionte alienígena. La película explora su lucha contra villanos y su propia identidad. Actualmente, “Venom” está disponible para streaming en Disney+, Amazon Prime Video, así como para compra o alquiler en Apple TV.

Por su parte, la secuela, “Venom: Let There Be Carnage”, lanzada en 2021, se centra en la relación entre ambos mientras enfrentan a un nuevo adversario, Carnage. Este filme ofrece un enfoque más humorístico y dinámico en comparación con su predecesora. Los espectadores pueden encontrarla en Amazon Prime Video y Netflix.

Fecha de estreno de “Venom: El Último Baile” en streaming

Según información reunida por Sensacine , el tiempo que transcurre desde el estreno de una película en cines hasta su disponibilidad en plataformas de streaming puede variar, pero generalmente se sitúa entre 45 y 90 días. Este periodo ha ido reduciéndose en los últimos años. Por ejemplo, algunas películas pueden aparecer en streaming tan solo 45 días después de su estreno, mientras que otras pueden tardar hasta tres meses. Por lo tanto, ese sería el lapso en el que “Venom 3" podría llegar a la pantalla chica.

Recientemente, se ha visto un cambio en la estrategia de lanzamiento, donde las productoras están optando por estrenos más rápidos en plataformas digitales, especialmente para títulos que han tenido un rendimiento sólido en taquilla.

