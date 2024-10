La llamada “urgente” al 911 antes de la muerte de Liam Payne: “Está sobrepasado”

La muerte del ex integrante de One Direction, Liam Payne , se produjo en medio de circunstancias que todavía se investigan. El deceso ocurrió este miércoles, en el hotel Casa Sur de Buenos Aires, Argentina, luego de que el cantante cayera de un tercer piso. Ahora, las autoridades revelaron la llamada al 911 que hizo el encargado del hotel.

En los primeros reportes, se informó que el personal de la Comisaría 14B, acudió al hotel tras recibir la llamada al 911 realizada por el encargado de recepción. En las últimas horas, las autoridades argentinas compartieron una grabación.

La llamada al 911 antes de la muerte de Liam Payne

— Tenemos un huésped, que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitábamos que manden a alguien, por favor —, solicitó el empleado, mientras del otro lado de la línea le preguntaban sobre la dirección y ubicación del establecimiento.

— ¿Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, no, señor? —

—Es correcto—, confirmó el empleado.

— Me dijo Costa Rica, ¿qué altura, señor? —

— Costa Rica 6032 —

— “Necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida” —

Este es el audio de la llamada al 911 del dueño del hotel, el cual se hospedaba Liam Payne.



Asimismo, el hombre dijo que el huésped tenía entre dos o tres días alojado en el lugar y dio detalles de cómo llegar.

De qué murió Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction

El titular Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME por sus siglas), Alberto Crescenti, confirmó la identidad Payne: “Hasta que no tuvimos el pasaporte con sus datos fehacientes, no queríamos dar ninguna confirmación”.

“Lamentablemente, a las 14.04 hs, ingresa un llamado al sistema 911 hacia el 107 por una persona caída a un patio interior desde este hotel en Palermo. A las 17:11 llegó la ambulancia, pero cuando arribó el equipo, el hombre tenía lesiones incompatibles con la vida. Lesiones gravísimas a raíz de la caída que sufre de unos tres pisos, que son 14 metros”, sumó.

Por este reporte, se sabe entonces que todavía queda una llamada al 911 sobre la muerte del ex One Direction sin revelar.

Por ahora, las causas todavía se investigan. No obstante, las autoridades argentinas dieron el reporte oficial, proporcionado a ADN40, con lo que se sabe de la muerte.

“Cuando los oficiales arribaron, el encargado afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y cuando los oficiales arribaron constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación”, se indicó en el reporte oficial. SAME constató el deceso.