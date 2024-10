Murió Liam Payne, exintegrante de One Direction, en Buenos Aires, Argentina

Reportan la muerte del cantante británico, Liam Payne, en un hotel de Palermo, en la capital Buenos Aires, en Argentina; sin embargo, las autoridades de la nación sudamericana aún no dan a conocer más información al respecto.

Con base en datos que arrojan medios locales, el trágico episodio se habría desarrollado en el Hotel Casa Sur. La información habría trascendido tras una llamada al 911, en donde se reportó a un joven en presunto estado de ebriedad o bajo efectos de drogas siendo agresivo.

Momentos más tarde, la agencia de noticias internacional EFE confirmó la muerte del artista británico.

#ÚLTIMAHORA | Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió en Argentina al caer desde un tercer piso. pic.twitter.com/oo42UvX7F7 — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 16, 2024

Causa de muerte de Liam Payne

Tras algunos minutos, el titular de la SAME en Argentina, Alberto Crescenti, confirmó la muerte de Liam Payne y aseguró que el cuerpo del británico fue encontrado con “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”.

De acuerdo a lo que relató, la llamada al 911 se dio alrededor de las 17:04 horas locales (14:04 horas, tiempo de México); minutos más tarde (17:11) arribaron las autoridades y comprobaron el fallecimiento, posteriormente fue identificado como “el cantante británico”.

Lamentablemente, presentaba lesiones gravísimas, incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea, tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación ni nada -expresó ante los medios de comunicación.

El especialista informó que el cantante británico cayó de un tercer piso de un edificio ubicado en la calle Costa Rica 6032, en el barrio de Palermo en Buenos Aires. El cuerpo fue trasladado a la morgue y se hará una autopsia para determinar cualquier factor que pudo intervenir en la muerte.

Asimismo, se especificó que el caso está bajo investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Número 16, a cargo de Andrés Esteban Madrea.

Así fue la carrera musical y artística de Liam Payne

Liam Payne fue cantante, compositor y actor británico, conocido por ser uno de los miembros de la exitosa banda de pop One Direction.

Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra, y saltó a la fama en 2010 cuando, a los 16 años, audicionó para el programa de talentos The X Factor en el Reino Unido.

Aunque inicialmente no avanzó como solista, fue unido junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction, una banda que rápidamente se convirtió en un fenómeno global.

@liampayne/ Instagram Reportan la muerte de Liam Payne, ex-integrante de One Direction

One Direction lanzó varios álbumes exitosos y alcanzó la cima de las listas de éxitos internacionales con canciones como What Makes You Beautiful y Story of My Life. Payne no solo fue una de las voces principales del grupo, sino que también mostró su habilidad como compositor, contribuyendo a varias canciones del repertorio de la banda.

Tras la pausa indefinida de One Direction en 2016, Payne, al igual que sus compañeros de banda, siguió una carrera como solista.

En su carrera individual, Liam Payne ha lanzado sencillos como Strip That Down y Familiar, en colaboración con artistas como Quavo y J Balvin. Además de su música, trabajó en proyectos de actuación y fue un rostro visible en diversas campañas benéficas.

A lo largo de su carrera, ganó numerosos premios y mantuvo una fuerte presencia en redes sociales.

