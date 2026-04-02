Notas
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Durante la madrugada, reportaron balacera en la colonia Doctores y hallazgo de una mujer sin vida en Coyoacán, CDMX
Autoridades de la CDMX investigan dos sucesos distintos ocurridos durante la madrugada de este jueves; en ambos casos, los responsables no han sido localizados.
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Actividades y ubicación de PILARES en Coyoacán
En toda la CDMX hay PILARES donde se ofrecen cursos, talleres y diversas actividades y en Coyoacán hay varias opciones.
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Caen 6 integrantes de una banda de secuestro virtual y extorsión en Tlalpan y Coyoacán, CDMX
Golpe a la extorsión telefónica: Elementos de inteligencia logran rastrear y capturar a implicados en secuestros virtuales; conoce las recomendaciones para protegerte.
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¡Quedó grabado! Policía le suelta cachetada a jardinero en plena calle en Coyoacán; ya investigan el caso
La SSC capitalina informó que abrió una carpeta de investigación tras la viralización del caso.
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“Abuelita mataperros” de Coyoacán se disculpa tras quedar en libertad: “estoy en tratamiento psiquiátrico”
El pasado 7 de marzo la llamada “abuelita mataperros” quedó en libertad tras asesinar a la perrita “Moni” en 2024; se disculpó por el caso que se hizo viral.
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Corte de agua en Coyoacán: Zona afectada, horarios y dónde pedir pipas este 17 de marzo
¡A llenar las cubetas! Checa si tu colonia está en la lista y cuánto tiempo durarán los trabajos de reparación en la alcaldía Coyoacán.
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Megacorte de agua en Coyoacán este 12 de febrero; hora exacta en que se restablece el servicio
Este jueves 12 de febrero se llevaron a cabo reparaciones en algunas zonas de la alcaldía Coyoacán, en la CDMX.
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Adiós al 'último rebelde de Coyoacán': Murió Guillermo Monroy, integrante de 'Los Fridos' y discípulo de Frida Kahlo
De las clases íntimas en Coyoacán a los grandes murales de la CDMX: la trayectoria del hombre que fue el último puente con la época de oro del arte nacional
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Llega la 5° edición de la Feria del Libro de Coyoacán directamente con el Reino Unido
¡Atención amantes de la cultura y la literatura! La Feria del Libro de Coyoacán tendrá actividades para toda la familia.
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¡Tragedia en Coyoacán! Padre e hijo sufren fatal accidente en juegos mecánicos de feria de Los Reyes
La noche del sábado 10 de enero se registró un grave accidente en un juego mecánico llamado las ‘Canastas Locas’; un padre de familia murió en el lugar.
Videos
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Crematorio de mascotas provoca contaminación en Coyoacán, CDMX
¡Olor insoportable! Vecinos de Coyoacán denuncian contaminación provocada por crematorio de mascotas.
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Reportan bache en carriles de la Avenida Candelaria en Coyoacán
Una denuncia ciudadana señaló que la fuga de agua provocó el bache sobre la Avenida Candelaria dentro de la alcaldía Coyoacán; piden atención de autoridades.
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Se apaga la última voz de Coyoacán: la historia de Guillermo Monroy, el rebelde que pintó junto a Frida y Diego
¿Qué significa la partida de Monroy? El último discípulo de Kahlo deja un vacío en el muralismo y una obra marcada por el compromiso social y la identidad nacional.
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Bomberos controlan incendio en la alcaldía Coyoacán tras reporte de emergencia
Elementos de emergencia atendieron un incendio en las calles Felipe Carrillo Puerto y Francisco Ortega en la alcaldía Coyoacán de la CDMX este 14 de enero.
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Habilitan hotel para damnificados por explosión en edificio de Coyoacán en la CDMX
Varias familias fueron reubicadas en hoteles de la CDMX tras una explosión por acumulación de gas en un edificio de la colonia Paseos de Taxqueña en Coyoacán.
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Edificio que explotó en Coyoacán será rehabilitado; trabajos durarán entre 8 y 12 meses
Autoridades de la CDMX informaron que comenzarán los trabajos de rehabilitación en el edificio que explotó en Coyoacán; sin embargo, las familias podrán regresar a su hogar en 8 o 12 meses.
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Reportan fallas estructurales en edificio de Coyoacán tras explosión por acumulación de gas
Autoridades de Protección Civil confirmaron que una zona del edificio presentó fallas estructurales tras la explosión; familias completas fueron evacuadas.
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Se registra fuga de agua en Belisario Domínguez y Melchor Ocampo en alcaldía Coyoacán
La fuga de agua se registró sobre Belisario Domínguez en la colonia Del Carmen este martes 6 de enero; vecinos reportan pérdida de cientos de litros.
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Vecinos denuncian coladera sin tapa y en mal estado en Santo Domingo, Coyoacán
La coladera sin tapa se encuentra al cruce del Eje 10 y la calle Copal en la colonia Pedregal de Santo Domingo; vecinos de Coyoacán denuncian falta de atención.
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Commando Coyoacán
Inauguran Commando Coyoacán