¿Cuántos días faltan para que en el Sistema Cutzamala se acabe el agua? Esto se sabe

La Ciudad de México y el Estado de México se enfrentan a la peor crisis de agua que se haya registrado en la historia y el Sistema Cutzamala está a poco de llegar al día cero, cuando se termine por completo este suministro básico, afectando a miles de familias capitalinas y mexiquenses.

La escasez en el sistema hídrico no solo provocará afectaciones en los hogares, sino también a trabajos, escuelas, hospitales, servicios de emergencia, ya que no hay lugar donde no sea necesario este suministro básico.

La falta de agua en 12 de las 16 alcaldías comenzó desde diciembre de 2023, pero se acerca el momento en que las llaves se secarán, lo que sin duda provocará caos entre la población, que será obligada a buscar otras opciones para cuidar de su higiene.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo se acabará el agua en el Sistema Cutzamala?

La directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Citlalli Elizabeth Peraza, señaló el 30 de enero que el nivel de llenado conjunto de las tres presas de almacenamiento del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria), que suministran 25% del abasto de la Zona Metropolitana del Valle de México disminuyó del 40.1% llegando el martes 23 a 39.8% de su capacidad ordinaria, lo que significa un déficit de 37% comparado con el dato histórico del 29 de enero de 2023.

¿Pero cuándo se terminará por completo el suministro de agua en Sistema Cutzamala? Según estimaciones del OCAVM, presentadas en noviembre de 2023, con un gasto de 9 metros cúbicos por segundo, el 26 de junio será cuando se reporte el nivel bajo.

Con extracciones de 12 metros cúbicos por segundo, la fecha de escasez se hubiera adelantado, por lo que se tomó la decisión de reducir la cantidad de suministro enviado.

No obstante, en esa ocasión mencionó que dicha fecha estimada podría cambiar dependiendo de las lluvias que se reporten en el Valle de México, ya que podrían ayudar a recuperar el almacenaje de las presas.