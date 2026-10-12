¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: manifestaciones en Insurgentes y Reforma complican el transporte este lunes

¿Vas a salir durante este lunes? Si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula, sal con tiempo porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) ya presentan retrasos y problemas durante las primeras horas de este lunes 12 de octubre.

En adn Noticias te contamos cómo avanzan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús durante este día.

#MetroAlMomento: Las Líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A registran afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales. Las Líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y salida continua de trenes. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Comienza… pic.twitter.com/6V9KHNXpGE — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 12, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 12 de octubre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes?

10:17 horas: Metro CDMX confirma circulación constante en toda la red

09:34 horas: retrasos y afluencia alta en las líneas 3 y 7

09:30 horas: marcha lenta en la línea 7 tras revisión de un tren en la zona de vías

en la zona de vías 08:45 horas: retrasos y afluencia alta en las líneas 3 y 12

07:31 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 12 ; autoridades agilizan la circulación de trenes

; autoridades agilizan la circulación de trenes 07:27 horas: descartan averías en la línea A

07:10 horas: Metro CDMX confirma alta afluencia en las líneas 3, 8, 9, A y B

06:47 horas: continúa con retrasos en la línea 7

06:17 horas: retrasos en la línea B tras la revisión de un tren en la zona de vías

en la zona de vías 06:08 horas: siguen los retrasos en la línea A tras revisión de trenes en la zona de vías

en la zona de vías 06:05 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las líneas 3, 8 y B , así como afluencia moderada en las líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A

, así como afluencia moderada en las líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A 06:02 horas: revisión de un tren en la zona de vías provoca retrasos en la línea A

en la zona de vías 05:54 horas: retrasos en la línea B ; autoridades agilizan la circulación y la salida de los trenes

; autoridades agilizan la circulación y la salida de los trenes 05:49 horas: s e agiliza la circulación de los trenes en la línea 3 ; hay retrasos

; hay retrasos 05:40 horas: usuarios reportan más de 15 minutos de retrasos en la línea 8 ; autoridades agilizan la circulación

; autoridades agilizan la circulación 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este 12 de octubre

10:15 horas: sin servicio de Buenavista a Amajac de la línea 4 Ruta Sur

de la línea 4 Ruta Sur 10:08 horas: sin servicio en la ruta Indios Verdes-Pueblo Sta. Cruz Atoyac

10:03 horas: se restablece el servicio en toda la línea 1; hy retrasos

10:01 horas: sin servicio de Mina a Balderas de la línea 3

de la línea 3 09:32 horas: sin servicio la estación Archivo General de la Nación

09:13 horas: sin servicio de Hidalgo a El Ahuehuete de la línea 7

de la línea 7 08:25 horas: sin servicio de Hidalgo a Hamburgo de la línea 7

de la línea 7 08:18 horas: sin servicio de Reforma a Hamburgo en la línea 1 debido a movilizaciones sociales

en la línea 1 debido a movilizaciones sociales 07:53 horas: retrasos en la línea 1 debido a obras en la zona de La Raza a Circuito

debido a obras en la zona de La Raza a Circuito 07:30 horas: continúa sin servicio la estación Archivo General de la Nación

06:59 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3

05:26 horas: continúa sin servicio la estación 416 Oriente de la línea 6

de la línea 6 05:25 horas: sin servicio la estación Archivo General de la Nación de la línea 4

de la línea 4 04:39 horas: se restablece el servicio de la línea 7

04:38 horas: se restablece el servicio de la línea 6

04:34 horas: se restablece el servicio de la línea 4

04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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