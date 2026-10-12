¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: manifestaciones en Insurgentes y Reforma complican el transporte este lunes

¿Vas a salir durante este lunes? Si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula, sal con tiempo porque los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) ya presentan retrasos y problemas durante las primeras horas de este lunes 12 de octubre.
En adn Noticias te contamos cómo avanzan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y Metrobús durante este día.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy lunes 12 de octubre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy lunes?
- 10:17 horas: Metro CDMX confirma circulación constante en toda la red
- 09:34 horas: retrasos y afluencia alta en las líneas 3 y 7
- 09:30 horas: marcha lenta en la línea 7 tras revisión de un tren en la zona de vías
- 08:45 horas: retrasos y afluencia alta en las líneas 3 y 12
- 07:31 horas: retrasos de más de 15 minutos en la línea 12; autoridades agilizan la circulación de trenes
- 07:27 horas: descartan averías en la línea A
- 07:10 horas: Metro CDMX confirma alta afluencia en las líneas 3, 8, 9, A y B
- 06:47 horas: continúa con retrasos en la línea 7
- 06:17 horas: retrasos en la línea B tras la revisión de un tren en la zona de vías
- 06:08 horas: siguen los retrasos en la línea A tras revisión de trenes en la zona de vías
- 06:05 horas: Metro CDMX confirma retrasos en las líneas 3, 8 y B, así como afluencia moderada en las líneas 1, 2, 7, 9, 12 y A
- 06:02 horas: revisión de un tren en la zona de vías provoca retrasos en la línea A
- 05:54 horas: retrasos en la línea B; autoridades agilizan la circulación y la salida de los trenes
- 05:49 horas: se agiliza la circulación de los trenes en la línea 3; hay retrasos
- 05:40 horas: usuarios reportan más de 15 minutos de retrasos en la línea 8; autoridades agilizan la circulación
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este 12 de octubre
- 10:15 horas: sin servicio de Buenavista a Amajac de la línea 4 Ruta Sur
- 10:08 horas: sin servicio en la ruta Indios Verdes-Pueblo Sta. Cruz Atoyac
- 10:03 horas: se restablece el servicio en toda la línea 1; hy retrasos
- 10:01 horas: sin servicio de Mina a Balderas de la línea 3
- 09:32 horas: sin servicio la estación Archivo General de la Nación
- 09:13 horas: sin servicio de Hidalgo a El Ahuehuete de la línea 7
- 08:25 horas: sin servicio de Hidalgo a Hamburgo de la línea 7
- 08:18 horas: sin servicio de Reforma a Hamburgo en la línea 1 debido a movilizaciones sociales
- 07:53 horas: retrasos en la línea 1 debido a obras en la zona de La Raza a Circuito
- 07:30 horas: continúa sin servicio la estación Archivo General de la Nación
- 06:59 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3
- 05:26 horas: continúa sin servicio la estación 416 Oriente de la línea 6
- 05:25 horas: sin servicio la estación Archivo General de la Nación de la línea 4
- 04:39 horas: se restablece el servicio de la línea 7
- 04:38 horas: se restablece el servicio de la línea 6
- 04:34 horas: se restablece el servicio de la línea 4
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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