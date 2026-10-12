Megamarcha de trabajadores del IMSS: Lista de calles cerradas este martes en CDMX

La movilización de los trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social , más conocida como megamarcha del IMSS en CDMX, provocará afectaciones viales en diversas zonas de la capital del país, debido a las concentraciones y bloqueos en avenidas principales.

¡Checa tus rutas!⚠️



Tómalo en cuenta: mañana se esperan importantes bloqueos en la CDMX por trabajadores del IMSS (@Tu_IMSS) que piden condiciones adecuadas para trabajar y exigen atención para el desabasto de medicamentos.💊



🚧La megamarcha programada afectaría varias avenidas… pic.twitter.com/38WuiEqTIj — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2026

En adn NOTICIAS te detallamos la lista de calles cerradas durante la jornada de este martes en Ciudad de México, de acuerdo con el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las protestas se distribuyen en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón.

Las autoriades recomiendan a los automovilistas que anticipen sus traslados pero sobre todo que se mantengan atentos a los avisos oficiales durante la jornada de megamarcha del IMSS en Ciudad de México.

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🚨#AlertaADN



El Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS anunció una megamovilización nacional el próximo martes 13 de octubre a partir de las 15:00 horas; el contingente en CDMX saldrá de la entrada principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI pic.twitter.com/Y03ePiLcOQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 11, 2026

¿Qué calles están bloqueadas hoy por la marcha del IMSS?

Conforme a la información difundida por la SSC, los principales puntos de movilización en Ciudad de México son:

Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez: Concentración frente a la sede nacional del IMSS.

Zamora 107, colonia Condesa: Protesta frente al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Aquiles Serdán y Renacimiento, colonia El Rosario: Bloqueo de carriles centrales con dirección al norte.

Avenida Fortuna y avenida Instituto Politécnico Nacional, Magdalena de las Salinas: Movilización de trabajadores de la Planta de Lavado Norte.

Avenida Cuauhtémoc y Baja California, colonia Doctores: bloqueo de trabajadores del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Avenida Insurgentes Sur y Rey Cuauhtémoc, colonia San Ángel: cierre vial relacionado con trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar 161.

La #SSC Informa:



El Centro de #OrientaciónVial de la SSC informa las movilizaciones por parte de Trabajadores activos y jubilados del @Tu_IMSS:



📍 1. Avenida Paseo de la Reforma núm. 476, frente a la Sede Nacional del IMSS.

* Colonia: #Juárez.

* Alcaldía: @AlcCuauhtemocMx.

*… pic.twitter.com/7ZVUpNwz8q — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 12, 2026

¿Cuáles son las zonas con mayores afectaciones por la megamarcha del IMSS en CDMX?

¿Dónde hay bloqueos hoy? Las concentraciones de hoy pueden generar severos congestionamientos en

Reforma

Aquiles Serdán

Cuautémoc

Insurgentes Sur.

Cabe señalar que el personal de Planta de Lavado Norte también contempla una marcha hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Recueda que si necesitas trasladarte por estas zonas, considera salir con anticipación y verificar el estado de las vialidades antes de iniciar tu recorrido durante este martes en CDMX.

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