Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Presidenta municipal morenista habría fingido su secuestro para robar 40 mdp del erario en el Edomex
/
Ciudad
/
Video
Colapsa Insurgentes Sur en su cruce con el Eje 10 en la CDMX
Pese a las afectaciones viales sobre Insurgentes Sur y el Eje 10, el servicio del Metrobús CDMX continuó operando con normalidad; hay caos vial por el tráfico.
Metadatos del artículo
Publicado
17/06/2026
🕐
22:03
Por:
Yael Toribio
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Redacción adn Noticias
Agreden a alcaldesa de Cuauhtémoc en Zona Rosa
02:27
Adriana Juárez Miranda
VIDEO: Aficionados colombianos desbordan pasión y color en su llegada al Estadio Azteca; así fue como llegaron
01:41
Itandehui Cervantes
Jubilados del IPN denuncian que no han recibido su finiquito
Yael Toribio
Tras más de 5 horas, liberan Periférico Norte a la altura de Naucalpan