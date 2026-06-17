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/Ciudad/Video

Colapsa Insurgentes Sur en su cruce con el Eje 10 en la CDMX

Pese a las afectaciones viales sobre Insurgentes Sur y el Eje 10, el servicio del Metrobús CDMX continuó operando con normalidad; hay caos vial por el tráfico.

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Por: Yael Toribio