Choque en Tlalpan deja tres heridos y luminaria derribada

De acuerdo con los reportes, el accidente dejó un vehículo destrozado y una luminaria quedó derribada por lo que de inmediato acudieron los cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió sobre el puente de la Calzada de Tlalpan en el perímetro de la colonia Santa Úrsula Coapa en Coyoacán. Según los testimonios el conductor perdió el control debido a que iba a gran velocidad.