Capitalinos regresan a sus labores tras vacaciones en medio de bajas temperaturas
Capitalinos regresan a trabajar, enfrentando bajas temperaturas y mayor movilidad en la CDMX, con llamado a extremar precauciones.
Capitalinos retomaron actividades laborales y escolares tras el periodo vacacional.
- El regreso se dio en medio de bajas temperaturas en la Ciudad de México.
- Autoridades recomendaron abrigarse y tomar precauciones por el frío matutino.
- Se registró incremento en la movilidad y afluencia en transporte público.
- El frío podría continuar durante los próximos días, según pronósticos.
