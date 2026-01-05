Capitalinos regresan a sus labores tras vacaciones en medio de bajas temperaturas

Capitalinos retomaron actividades laborales y escolares tras el periodo vacacional.

El regreso se dio en medio de bajas temperaturas en la Ciudad de México.

Autoridades recomendaron abrigarse y tomar precauciones por el frío matutino.

Se registró incremento en la movilidad y afluencia en transporte público.

El frío podría continuar durante los próximos días, según pronósticos.

