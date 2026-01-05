inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Regresan calles cerradas por bloqueos en CDMX hoy 5 de enero de 2026

Capitalinos regresan a sus labores tras vacaciones en medio de bajas temperaturas

Capitalinos regresan a trabajar, enfrentando bajas temperaturas y mayor movilidad en la CDMX, con llamado a extremar precauciones.

Videos,
Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

Capitalinos retomaron actividades laborales y escolares tras el periodo vacacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

  • El regreso se dio en medio de bajas temperaturas en la Ciudad de México.
  • Autoridades recomendaron abrigarse y tomar precauciones por el frío matutino.
  • Se registró incremento en la movilidad y afluencia en transporte público.
  • El frío podría continuar durante los próximos días, según pronósticos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CDMX Clima CDMX