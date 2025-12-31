En Año Nuevo, banco de neblina interrumpe actividad del AICM

El AICM suspendió temporalmente los aterrizajes por un banco de neblina.

Los despegues continúan operando mientras las condiciones lo permiten.

mientras las condiciones lo permiten. Aerolíneas como Aeroméxico y Viva alertaron a pasajeros sobre posibles retrasos .

. El fenómeno está ligado al frente frío número 25 .

. También hay demoras en el Aeropuerto de Monterrey por el clima.

