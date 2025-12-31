inklusion.png Sitio accesible
AICM reanuda aterrizajes por neblina en CDMX; despegues continúan este 31 de diciembre

En Año Nuevo, banco de neblina interrumpe actividad del AICM

El AICM suspendió aterrizajes por neblina ligada al frente frío 25; despegues siguen y aerolíneas piden a pasajeros revisar su vuelo.

Videos,
Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

El AICM suspendió temporalmente los aterrizajes por un banco de neblina.

  • Los despegues continúan operando mientras las condiciones lo permiten.
  • Aerolíneas como Aeroméxico y Viva alertaron a pasajeros sobre posibles retrasos.
  • El fenómeno está ligado al frente frío número 25.
  • También hay demoras en el Aeropuerto de Monterrey por el clima.

