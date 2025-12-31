En Año Nuevo, banco de neblina interrumpe actividad del AICM
El AICM suspendió aterrizajes por neblina ligada al frente frío 25; despegues siguen y aerolíneas piden a pasajeros revisar su vuelo.
El AICM suspendió temporalmente los aterrizajes por un banco de neblina.
- Los despegues continúan operando mientras las condiciones lo permiten.
- Aerolíneas como Aeroméxico y Viva alertaron a pasajeros sobre posibles retrasos.
- El fenómeno está ligado al frente frío número 25.
- También hay demoras en el Aeropuerto de Monterrey por el clima.
