Suspenden servicio en la estación Huipulco del Tren Ligero; hay avance provisional en 2 tramos de la vía

¡No te desesperes! Durante la tarde de este martes 16 de diciembre la cuenta oficial del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE CDMX), dio a conocer que el servicio de la estación Huipulco del Tren Ligero quedó temporalmente fuera de servicio por fallas en las vías.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las autoridades correspondientes informaron que de momento se tuvieron que evacuar a las y los usuarios de la red, esto tras las fallas que se presentaron en los llamados cables mensajeros.

#MovilidadCDMX



Tren ligero



Por cable mensajero roto en Huipulco, la línea se encuentra detenida momentaneamente.



Personal de mantenimiento trabaja en el lugar. — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) December 16, 2025

¿Qué pasó en el Tren Ligero de la CDMX?

De acuerdo con la información dada a conocer por el mismo STE CDMX, el servicio de la estación Huipulco quedó suspendido debido a que uno de los cables mensajeros, se rompió durante los trabajos de trayectos que se estaba dando durante la jornada de este martes 16 de diciembre de 2025.

Se informó que decenas de usuarios tuvieron que ser desalojados debido a los trabajos que se realizan en la zona para habilitar el tramo de las vías afectadas, lo cual ha dejado a decenas de personas varadas y afectadas en sus trayectos.

¿De dónde a dónde se da el servicio provisional del Tren Ligero?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, el servicio es provisional desde la estación de Las Torres a la del Estadio Azteca, así como de la terminal Tasqueña hasta Las Torres.

Se dio a conocer que como parte de los apoyos a la población afectada, unidades RTP estarán ayudando con el traslado de los usuarios que quedaron varados en la estación Huipulco del Tren Ligero.

