VIDEO: Gato silvestre espanta a familia de Paseo de las Lomas en CDMX

Un gato silvestre fue resguardado después de que entrara a un domicilio de la colonia Paseo de las Lomas, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México y espantara a una familia.

El resguardo fue hecho por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) después de una solicitud de ayuda de una joven en su domicilio ubicado sobre calle Altavista, quien señaló que dentro se hallaba un felino.

¿Cómo fue el aseguramiento del gato silvestre?

El felino se escabullía por el interior de la casa, pero los elementos de la SSC usaron una red y guantes de carnaza hasta que lo contuvieron y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), que se encuentran en la alcaldía Xochimilco.

¿Qué es un gato silvestre?

El gato silvestre o Felis Silvestris es uno de los depredadores más eficientes de presas medianas y pequeñas que existen. Suelen confundirse con gatos domésticos, pero su dentadura refleja su carácter como depredador.

Posee un pelaje suave y lanoso con una apariencia brillante, además de tener bigotes muy bien desarrollados. Su cuerpo es flexible, ligero, musculoso y compacto. Respecto a sus garras, estas son retráctiles, afiladas y curvadas.

Avistamientos de gatos silvestres en CDMX

De acuerdo con el estudio "Vertebrados superiores exóticos en México: diversidad, distribución y efectos potenciales", los gatos silvestres se encuentran fuertemente asociados a las poblaciones humanas, ya que el área de impacto es de un radio de aproximadamente 5 km alrededor de cada núcleo.

¿Cuáles son otros animales silvestres con presencia en CDMX?

Gabriela Jiménez Casas, del Programa de Difusión del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que los cacomixtles, tlacuaches, aguilillas, halcones y murciélagos son otros animales silvestres que se han adaptado al entorno urbano, o mejor dicho de la CDMX.

