Evita sanciones: Así deberás separar la basura en CDMX por el programa que entra en vigor el 1 de enero de 2026

A partir del próximo 1 de enero del 2026 será obligatorio separar de manera correcta la basura en todas y cada una de las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), pues será en esa fecha que entre en vigor el programa “Basura Cero” con la finalidad de “poner cada residuo en su lugar”.

Será a partir del inicio del próximo año, que todas y todos los habitantes de la capital del país deberán separar su basura por residuos orgánicos, residuos reciclables y residuos no reciclables, esto con la finalidad de concientizar a la población sobre la importancia de estas acciones en favor de la convivencia.

¡Hoy es viernes de residuos reciclabes y no reciclables!



Entrega aquellos materiales que pueden aprovecharse, así como aquellos que por su uso o características, ya no pueden transformarse.



A partir del 1 de enero, ¡cada residuo en su lugar!



¿Cómo se deberá separar la basura en la CDMX a partir del 1 de enero?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), a partir del próximo jueves 1 de enero, la basura deberá separarse de la siguiente manera dependiendo el tipo de residuos:

Basura no reciclables: residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño usado, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas, pañales, tampones, voluminosos, toallitas para bebé, y aquellos que debido a sus características no sean posibles de reciclar.

Basura reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa, textiles, madera, envases multicapa (tetrapack), desechables y materiales que puedan transformarse para nuevos productos.

Basura orgánica: residuos de origen animal o vegetal como carbón vegetal o biogas, flores, pasto, ramas, restos de verduras y frutas, pan, cáscaras de huevo, aceite de cocina, tortillas, huesos y restos de carne, heces de perro, servilletas.

¿Qué días recogerán la basura en la CDMX a partir del 2026?

Como parte de este nuevo programa implementado por el Gobierno de la CDMX a partir del próximo 1 de enero de 2026, se estableció que el personal de limpieza de la capital estará pasando en días específicos por cada uno de estos residuos .

Los días en los que pasarán por la misma, son los siguientes:

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Solo el 30% de las personas en CDMX separa su basura

¿Habrá sanciones para quienes no separen la basura en CDMX en 2026?

Es importante mencionar que el gobierno de la CDMX no estipuló multas o sanciones para las personas que no separen la basura a partir de enero del próximo 2026, sin embargo, se estableció que los trabajadores de limpieza podrán no llevarse los desechos de aquellos ciudadanos que no cumplan con las nuevas normativas.

