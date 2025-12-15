Puentes peatonales han sido olvidados en CDMX; presentan daños en estructuras y temor entre los usuarios

Los puentes peatonales deben ser claves en las ciudades para mejorar la movilidad de los usuarios con eficiencia y seguridad. En la Ciudad de México (CDMX) hay cientos de ellos; sin embargo, los gobiernos los han dejado en el olvido y, como siempre, los que sufren las consecuencias son los millones de usuarios que los transitan día a día.

Nuestra compañera Montse Quintana salió a las calles para entrevistar a los usuarios que deben pasar por puentes peatonales todos los días, y las quejas y el disgusto fueron evidentes, exponiendo carencias en la infraestructura urbana que, literalmente, no ha sido atendida en décadas.

Los puentes peatonales de la CDMX se encuentran en mal estado

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El olvido de los puentes peatonales en CDMX

La mayoría de los usuarios coincide en que los puentes se encuentran desgastados, sin mantenimiento y que ya representan un riesgo al transitarlos. Específicamente, son estructuras a las que simplemente les han puesto capas y capas de pintura para disimular las carencias que han tenido.

El material de la mayoría de ellos ya está oxidado, los barandales están flojos y hay tramos donde los daños literalmente dejan ver los cimientos del puente por la falta de materiales o remodelaciones.

Los puentes peatonales no ayudan a la movilidad urbana

Otro punto clave es su diseño. La mayoría de los puentes tienen escaleras empinadas que han hecho que los usuarios tengan grandes dificultades para subirlas, sobre todo los adultos mayores.

Sin mencionar que son contados los puentes que consideran a las personas con discapacidad o en silla de ruedas. Y claro, los escalones se encuentran desgastados y el paso lleno de baches, aumentando el peligro para quienes lo usan.

Las personas denuncian que pueden sentir cómo se mueve la estructura cada vez que pasa un vehículo pesado, además de que algunos puentes quedan muy cerca del cableado eléctrico de la ciudad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.