Lunes de calles cerradas y bloqueos en la CDMX; alternativas viales por presencia de manifestantes

La Ciudad de México (CDMX) nuevamente será sede de manifestaciones y bloqueos , ahora por parte de familias desalojadas, colectivas, tianguistas, entre otros grupos, este lunes 15 de diciembre, en medio de los preparativos para las fiestas navideñas y las vacaciones de fin de año.

Las alcaldías que serán más afectadas por el paso de manifestantes y cierres vehiculares son Cuauhtémoc y Coayoacán. Avenida Paseo de la Reforma y Calzada de Tlalpan nuevamente registrarán caos vial, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el C5.

Marcha de familias desalojadas

A las 12:30 horas, familias desalojadas del edificio de República de Cuba No.11 realizaran una marcha del antimonumento en Memoria de los 443 Estudiantes de Ayotzinapa, rumbo al Congreso de la Ciudad de México. Exigen a los diputados dejar de ser cómplices de despojos y desalojos al omitir legislaciones al respecto.

Colectiva feminista "Somos Ellas"

A las 10:00 horas, la colectiva feminista "Somos Ellas" protestará frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Digna Ochoa y Plácido No,56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, contra de la violencia sexual infantil para visibilizar este delito y estos no permanezcan impunes.

Otros bloqueos que habrá hoy en las calles

A las 12:00 horas, tianguistas de la alcaldía Cuauhtémoc se manifestarán en la subsecretaría de Programas de alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública y exigirán que las autoridades de demarcación retire a los comerciantes que invadieron sus lugares en calles de Jalapa y Tlaxcala, colonia Roma.

Extrabajadores del extinto instituto de telecomunicaciones realizan un plantón en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones Avenida Insurgentes Sur No. 1143, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez en exigencia del pago del 100% de indemnización de 133 exempleados.

Calles cerradas en la CDMX

El C5 informa que hay servicios de emergencia sobre Avenida Estadio Azteca y Calzada de Tlalpan, colonia Bosques de Tetlameya, alcaldía Coyoacán, tras una volcadura. Los conductores pueden usar como alternativa vial Avenida del Imán.

