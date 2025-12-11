Secretaría del Trabajo revela personas que recibirán seguro tras perder su empleo al final del año en CDMX
Los folios seleccionados para ser parte del Seguro de Desempleo ya fueron revelados tras la cuarta convocatoria; el apoyo consiste en más de 3 mil pesos mensuales.
La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México reveló la lista de personas beneficiarias de los programas Seguro de Desempleo y Seguro de Desempleo del Bienestar, quienes se registraron en la cuarta convocatoria difundida a principios de noviembre.
Son apoyos económicos de 3 mil 300 pesos o 3 mil 439 pesos mensuales, correspondientemente, que se entregan por tres meses a aquellas personas que perdieron su empleo formar involuntariamente, así como a grupos de atención prioritaria, a finales del año.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Quiénes recibirán el Seguro de Desempleo en CDMX?
Los folios de las personas que fueron seleccionadas como beneficiarias y que recibirán el monto de manera mensual se revelan en la siguiente página . En ambos programas se incluye capacitación y vinculación laboral para vuelvan a incorporarse al mundo laboral.
👩💼👨💼 ¡Buenas noticias!— Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) December 11, 2025
Hoy publicamos los folios aprobados de la cuarta convocatoria del programa Seguro de Desempleo.
➡ Verifica los folios en el siguiente enlace: https://t.co/X29XR5uipq#CapitalDeLaTransformación #UtopíaLaboral@ClaraBrugadaM @GobCDMX @Ines_GONI pic.twitter.com/1WwcgN0qA5
¿Cuáles son los requisitos para el programa?
- Identificación oficial vigente con fotografía y firma
- Comprobante de domicilio con dirección en la Ciudad de México que no sea mayor a tres meses
- Clave única de Registro de la Población (CURP)
- Una carta compromiso y carta bajo protesta de decir la verdad
- Documento que acredite la pérdida del empleo
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro
canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.