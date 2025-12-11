Secretaría del Trabajo revela personas que recibirán seguro tras perder su empleo al final del año en CDMX

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México reveló la lista de personas beneficiarias de los programas Seguro de Desempleo y Seguro de Desempleo del Bienestar, quienes se registraron en la cuarta convocatoria difundida a principios de noviembre.

Son apoyos económicos de 3 mil 300 pesos o 3 mil 439 pesos mensuales, correspondientemente, que se entregan por tres meses a aquellas personas que perdieron su empleo formar involuntariamente, así como a grupos de atención prioritaria, a finales del año.

¿Quiénes recibirán el Seguro de Desempleo en CDMX?

Los folios de las personas que fueron seleccionadas como beneficiarias y que recibirán el monto de manera mensual se revelan en la siguiente página . En ambos programas se incluye capacitación y vinculación laboral para vuelvan a incorporarse al mundo laboral.

¿Cuáles son los requisitos para el programa?

Identificación oficial vigente con fotografía y firma

Comprobante de domicilio con dirección en la Ciudad de México que no sea mayor a tres meses

Clave única de Registro de la Población (CURP)

Una carta compromiso y carta bajo protesta de decir la verdad

Documento que acredite la pérdida del empleo

