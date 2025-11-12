¿Qué terminación de placas descansa? Hoy No Circula CDMX y Edomex miércoles 12 de noviembre de 2025

Para limitar los vehículos que transitan tanto en Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), el programa Hoy No Circula se realiza día con día para disminuir la contaminación en el aire.

La restricción será vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para respetar estas disposiciones y evitar multas, así como la retención del vehículo. Checa todos los detalles.

¿Qué vehículos no podrán circular?

El Hoy no Circula de este miércoles 11 de noviembre en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) aplica para los vehículos con engomado rojo terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

¿Qué autos circulan este miércoles 12 de noviembre de 2025?

Los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos con hologramas "00" o "0", están exentos de estas restricciones y pueden circular libremente. También pueden transitar todos los autos que tengan engomado de color amarillo, rosa, verde y azul.

Todos los vehículos de transporte escolar y de personal, así como los que están destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, con holograma de verificación vigente

Autos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula

Todos los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses o camiones) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

¿En dónde está vigente el Hoy No Circula?

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

El Hoy No Circula se aplica en los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

