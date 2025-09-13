inklusion.png Sitio accesible
Experto explica los riesgos de la falta de regulación de pìpas de gas

Raúl Armando Manga Valenzuela, experto en Ingeniería y Química, detalla por qué las pipas tienen que ser reguladas en la CDMX y el resto del país.

Actualizado el 13 septiembre 2025 18:16hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

Cinco razones por las que las pipas (camiones cisterna de transporte de combustible, agua u otros líquidos) merecen regulación:

  • Las pipas son vehículos pesados y con carga inflamable o peligrosa. Su manejo sin regulación puede causar accidentes graves y pérdidas humanas y materiales.
  • Regulaciones estrictas ayudan a evitar fugas de combustibles o químicos, que pueden contaminar suelos, ríos y afectar la salud pública.
  • La regulación garantiza que las pipas cumplan con normas de mantenimiento, frenos, llantas y sistemas de contención, evitando fallas mecánicas que pongan en riesgo la seguridad.
  • La regulación permite establecer rutas y horarios para minimizar congestión, riesgos en zonas urbanas y exposición de la población a materiales peligrosos.
  • Con normas claras, se establece la rendición de cuentas en caso de accidentes, robos de combustible o irregularidades, promoviendo cumplimiento y seguridad.

