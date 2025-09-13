Experto explica los riesgos de la falta de regulación de pìpas de gas
Raúl Armando Manga Valenzuela, experto en Ingeniería y Química, detalla por qué las pipas tienen que ser reguladas en la CDMX y el resto del país.
Cinco razones por las que las pipas (camiones cisterna de transporte de combustible, agua u otros líquidos) merecen regulación:
- Las pipas son vehículos pesados y con carga inflamable o peligrosa. Su manejo sin regulación puede causar accidentes graves y pérdidas humanas y materiales.
- Regulaciones estrictas ayudan a evitar fugas de combustibles o químicos, que pueden contaminar suelos, ríos y afectar la salud pública.
- La regulación garantiza que las pipas cumplan con normas de mantenimiento, frenos, llantas y sistemas de contención, evitando fallas mecánicas que pongan en riesgo la seguridad.
- La regulación permite establecer rutas y horarios para minimizar congestión, riesgos en zonas urbanas y exposición de la población a materiales peligrosos.
- Con normas claras, se establece la rendición de cuentas en caso de accidentes, robos de combustible o irregularidades, promoviendo cumplimiento y seguridad.
