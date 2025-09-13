Experto explica los riesgos de la falta de regulación de pìpas de gas

Cinco razones por las que las pipas (camiones cisterna de transporte de combustible, agua u otros líquidos) merecen regulación:

Las pipas son vehículos pesados y con carga inflamable o peligrosa. Su manejo sin regulación puede causar accidentes graves y pérdidas humanas y materiales.

y pérdidas humanas y materiales. Regulaciones estrictas ayudan a e vitar fugas de combustibles o químicos , que pueden contaminar suelos, ríos y afectar la salud pública.

, que pueden contaminar suelos, ríos y afectar la salud pública. La regulación garantiza que las pipas cumplan con normas de mantenimiento, frenos, llantas y sistemas de contención , evitando fallas mecánicas que pongan en riesgo la seguridad.

, evitando fallas mecánicas que pongan en riesgo la seguridad. La regulación permite establecer rutas y horarios para minimizar congestión, riesgos en zonas urbanas y exposición de la población a materiales peligrosos.

para minimizar congestión, riesgos en zonas urbanas y exposición de la población a materiales peligrosos. Con normas claras, se establece la rendición de cuentas en caso de accidentes, robos de combustible o irregularidades, promoviendo cumplimiento y seguridad.

