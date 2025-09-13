Policías narran cómo fue la explosión de pipa en Iztapalapa
El pasado 10 de septiembre ocurrió una tragedia en Iztapalapa pues una pipa provocó un enorme incendio tras volcar en el Puente de La Concordia.
- Policías agradecen haber podido salir ilesos de la explosión y haber podido ayudar a la gente
- Hasta el momento van 13 muertos por la explosión y 40 personas siguen hospitalizadas
- Las autoridades revelaron que la causa de la explosión fue una ruptura en el casquete del tanque de gas tras un choque con un objeto sólido