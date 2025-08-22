Autos que tienen prohibido circular el viernes 22 de agosto en CDMX y Edomex

Este viernes 22 de agosto, entre las 5:00 y las 22:00 horas, se aplican las siguientes restricciones según el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y municipios conurbados en el Estado de México:



Vehículos con engomado azul

Terminación de placas 9 o 0

Hologramas de verificación 1 y 2

Esta limitación también aplica a automóviles foráneos que cumplan con estas características.

¡Buen día!

Vehículos exentos de la restricción del Hoy No Circula

Pueden circular sin restricciones el 22 de agosto:



Vehículos con hologramas 00 y 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos con tarjeta o placa para personas con discapacidad

Vehículos de emergencia, funerarios, transporte público, escolar o de carga con autorización

Aquellos con Pase Turístico

Solicitudes de excepción por motivos médicos

Los conductores que deban trasladar a personas para atención médica, incluso durante días restringidos por el programa Hoy No Circula o por contingencias ambientales, pueden solicitar un permiso especial:



Digital: Ingreso desde la plataforma Llave CDMX. Se debe adjuntar la documentación requerida, como tarjeta de circulación, identificación, comprobante médico, entre otros.

Ingreso desde la plataforma Llave CDMX. Se debe adjuntar la documentación requerida, como tarjeta de circulación, identificación, comprobante médico, entre otros. Presencial: Acudiendo al Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, en Río de la Plata #48, piso 2, colonia Cuauhtémoc, CDMX, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Los documentos necesarios incluyen el formulario, copia de tarjeta de circulación (o documento que avale la posesión legal del vehículo), identificación oficial, comprobante médico, y carta poder o acta constitutiva si aplica.

Pase Turístico Metropolitano o Pase Paisano

Los autos foráneos o extranjeros pueden tramitar el Pase Turístico Metropolitano o el Pase Paisano para exentar las restricciones del Hoy No Circula, bajo estas condiciones:



Pueden solicitarse una vez por semestre por 14 días o dos veces por semestre por 7 días

por 14 días o dos veces por semestre por 7 días Es necesario contar con placas foráneas, modelo hasta de 15 años de antigüedad (modelos 2010 en adelante), y tratarse de vehículos particulares a gasolina o gas

El trámite es gratuito y se hace en línea a través del portal correspondiente

y se hace en línea a través del portal correspondiente Se requiere dirección de correo electrónico, tarjeta de circulación y cuenta Llave CDMX

¿Por qué es importante cumplir con el Hoy No Circula?

Las multas por circular durante un día restringido pueden alcanzar hasta 30 UMAs, equivalentes a más de tres mil 300 pesos en la CDMX, además del posible remolque del vehículo al corralón y los gastos correspondientes.

