Autos que tienen prohibido circular el viernes 22 de agosto en CDMX y Edomex

Incumplir el Hoy No Circula del viernes 22 de agosto incluye sanciones de más de tres mil pesos; conoce qué autos están exentos y cómo tramitar permisos especiales.

HNC
Ximena Ochoa/adn40
Actualizado el 22 agosto 2025 06:50hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

Este viernes 22 de agosto, entre las 5:00 y las 22:00 horas, se aplican las siguientes restricciones según el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y municipios conurbados en el Estado de México:

  • Vehículos con engomado azul
  • Terminación de placas 9 o 0
  • Hologramas de verificación 1 y 2

Esta limitación también aplica a automóviles foráneos que cumplan con estas características.

Vehículos exentos de la restricción del Hoy No Circula

Pueden circular sin restricciones el 22 de agosto:

  • Vehículos con hologramas 00 y 0
  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Vehículos con tarjeta o placa para personas con discapacidad
  • Vehículos de emergencia, funerarios, transporte público, escolar o de carga con autorización
  • Aquellos con Pase Turístico o que transporten personas en tratamiento médico con el debido justificante

Solicitudes de excepción por motivos médicos

Los conductores que deban trasladar a personas para atención médica, incluso durante días restringidos por el programa Hoy No Circula o por contingencias ambientales, pueden solicitar un permiso especial:

  • Digital: Ingreso desde la plataforma Llave CDMX. Se debe adjuntar la documentación requerida, como tarjeta de circulación, identificación, comprobante médico, entre otros.
  • Presencial: Acudiendo al Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, en Río de la Plata #48, piso 2, colonia Cuauhtémoc, CDMX, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Los documentos necesarios incluyen el formulario, copia de tarjeta de circulación (o documento que avale la posesión legal del vehículo), identificación oficial, comprobante médico, y carta poder o acta constitutiva si aplica.

Pase Turístico Metropolitano o Pase Paisano

Los autos foráneos o extranjeros pueden tramitar el Pase Turístico Metropolitano o el Pase Paisano para exentar las restricciones del Hoy No Circula, bajo estas condiciones:

  • Pueden solicitarse una vez por semestre por 14 días o dos veces por semestre por 7 días
  • Es necesario contar con placas foráneas, modelo hasta de 15 años de antigüedad (modelos 2010 en adelante), y tratarse de vehículos particulares a gasolina o gas
  • El trámite es gratuito y se hace en línea a través del portal correspondiente
  • Se requiere dirección de correo electrónico, tarjeta de circulación y cuenta Llave CDMX

¿Por qué es importante cumplir con el Hoy No Circula?

Las multas por circular durante un día restringido pueden alcanzar hasta 30 UMAs, equivalentes a más de tres mil 300 pesos en la CDMX, además del posible remolque del vehículo al corralón y los gastos correspondientes.

Ximena Ochoa

