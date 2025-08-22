Marchas y bloqueos que afectarán la CDMX hoy viernes 22 de agosto
Las autoridades llaman a anticipar sus trayectos y estar atentos a los reportes de tráfico en tiempo real para evitar contratiempos.
Hoy viernes 22 de agosto 2025 se esperan varios bloqueos en Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto (C5), aproximadamente seis concentraciones podrían afectar a la movilidad capitalina y ocasionar cortes a la circulación en las avenidas más importantes de la ciudad.
Las principales demarcaciones afectadas serán: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez.
Para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, en adn40 te presentamos todos los detalles que necesitas saber.
¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy 22 de agosto 2025?
UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS “SECCIÓN 7"
- Miguel Hidalgo
- Hora: 07:30
- Lugar: Torre de Petróleos Mexicanos (Puerta 22) Bahia de San Hipólito No. 22, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo
- Demanda: Exigen el cese de la violación a sus derechos laborales y de la discriminación, así como el respeto al trabajo de todos los profesionistas de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
- Aforo: No se descarta que se sumen en apoyo otras secciones de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, así como la llegada de autobuses que transporten a los manifestantes
COLECTIVA “EN LLAMAS” DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO DE LA UNAM
- Xochimilco
- Hora: 10:00
- Lugar: Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Prol. Constitución No. 58A, Col. La Concha, Alc. Xochimilco Demanda: Se llevará a cabo una colecta de firmas con el objetivo de instar al gobierno mexicano a adoptar una postura firme y romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, así como para expresar el rechazo al genocidio contra el pueblo palestino y a la complicidad de cualquier nación con estos actos
- Aforo: 35
ORGANIZACIONES EN APOYO A PALESTINA
- Benito Juárez
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Comercial Mitikah
- Av. Rio Churubusco No. 601, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez
- Demanda: Exigen mayores medidas de seguridad dentro de las instalaciones del Centro Comercial Mitikah, a raiz del desplome de un elevador ocurrido el pasado 12 de agosto, en el que dos personas resultaron lesionadas, asimismo, se manifiestan en protesta contra las tiendas de procedencia judia que, según denuncian, apoyan el genocidio en Palestina
- Aforo: 60
ACADÉMICOS ORGANIZADOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNAM
- Coyoacán
- Hora: 12:00
- Lugar: Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán
- Demanda: Mitin en apoyo a una catedrática de la Facultad de Odontologia, quien no ha podido jubilarse dignamente, motivo por el cual exigen al Director de la Facultad, la asignación de las horas necesarias para su retiro, respetando el contrato colectivo y el estatuto académico
- Organizaciones en apoyo: Profesores de Asignatura y Ayudantes de la Facultad de Ciencias
- Aforo: 80
COLECTIVO “LA COMUNA 4:20"
- Cuauhtémoc
- Hora: 12:00
- Lugar 1: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos’ (Rinconada 4:20)
- Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Lugar 2: Jardin “Louis Pasteur” (Senadto 4:20) Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc
- Demanda: Espacios de consumo regulado para los usuarios de cannabis, así como espacios de diálogo politico, con el fin de visibilizar sus demandas, compartir información y fortalecer la presencia comunitaria frente a quienes legislan en la Ciudad de México
- Aforo: 100
AFICIONADOS “LOS DEL DF” DEL EQUIPO DE FÚTBOL “DIABLOS ROJOS DEL TOLUCA”
- Benito Juárez
- Hora: 18:30
- Lugar: Estación “Mixcoac”, linea 7 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Av. Revolución s/n., Col. Escandón 1 Sección, Alc. Benito Juárez
- Demanda: Abordarán el transporte para trasladarse al hotel donde se hospedará el equipo de fútbol “Diablos Rojos del Toluca, previo al próximo partido contra el equipo “Cruz Azul”
- Aforo: 80
Rodadas ciclistas hoy viernes 22 de agosto en CDMX
CHICHIMECA 2025 “CARAVANA CICLISTA CDMX”
- Cuauhtémoc
- Hora: 08:00
- Lugar: Monumento a la Revolución
- Destino: A la Caseta Peñón Texcoco, Estado de México
- Aforo: 30
Consulta todas las movilizaciones aquí .
Alternativas viales ante los bloqueos en CDMX hoy
Para conocer vías secundarias o rutas de desvío, puedes consultar el Centro de Orientación Vial de la CDMX .
Hoy No Circula del viernes 22 de agosto en CDMX y Edomex
¡No lo olvides! El programa Hoy No Circula también estará vigente este día para vehículos con engomado azul, holograma 1 y 2, y placas terminación 9 y 0, desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.
