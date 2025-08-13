Fechas y monto del pago del FONAC en agosto 2025

El Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) es un programa de ahorro voluntario para empleados del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), donde se realizan aportaciones periódicas del trabajador, el sindicato y el gobierno federal. Estas contribuciones se acumulan y generan rendimientos.

El objetivo del FONAC 2025 es proporcionar un estímulo financiero y un respaldo económico a largo plazo para los servidores públicos.

Este 2025 el FONAC continúa siendo una prestación fundamental para los trabajadores. Representa una excelente oportunidad de ahorro y un valioso respaldo para quienes laboran en el sector público.

Además del ahorro, el programa ofrece un seguro de vida que cubre fallecimiento e invalidez, brindando mayor seguridad a sus beneficiarios. Te contamos todos los pormenores del pago del mes de agosto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Quiénes pueden participar en el FONAC 2025?

Este beneficio no está disponible para todos los trabajadores del gobierno, únicamente para:



Trabajadores con relación laboral de base

Personal operativo de confianza

Trabajadores sindicalizados

Se excluyen los servidores públicos superiores, mandos medios, miembros de las fuerzas armadas mexicanas, personal del servicio exterior mexicano y personal contratado por honorarios.

¿Cuándo se deposita el fondo de ahorro en 2025?

El FONAC normalmente se paga la primera semana de agosto de cada año. Incluye las aportaciones personales, gubernamentales, sindicales y los rendimientos generados. No obstante, la fecha de pago puede variar según la dependencia gubernmental.

Este 2025, se realizará a todos los trabajadores sindicalizados el próximo viernes15 de agosto, según la Unidad Administrativa de adscripción de cada trabajador.

¿Cuánto pagan de FONAC en 2025?

El monto acordado es de 22 mil 82 pesos con quince centavos.

Si quieres ser beneficiario, las inscripciones se realizan en periodos específicos: la segunda semana de junio para ciclo completo y la segunda semana de diciembre para medio ciclo (sin inscripción para eventuales e interinatos).

¿Qué pasa con el FONAC en 2025?

Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México realizaron una protesta para exigir a la Secretaría de Finanzas el pago correspondiente al FONAC 2025, así como la transparencia en el manejo de los rendimientos derivados de las cuotas sindicales, con el objetivo de conocer con claridad la cantidad que le corresponde a cada trabajador sindicalizado.

Presentaron una denuncia penal contra las autoridades, al señalar que se pretende entregarles únicamente 400 pesos por concepto de rendimientos, cuando en realidad deberían recibir entre 3,000 y 3,500 pesos.

Asimismo, denunciaron un retraso en la entrega del FONAC, ya que, según indicaron, este suele ser pagado entre el 4 y el 5 de agosto.

Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.