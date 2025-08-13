Hoy No Circula 14 de agosto 2025: qué autos y placas descansan este jueves en CDMX y Edomex

Hoy No Circula, es un programa que esta activo seis días a la semana (de lunes a sábado) y donde los conductores pueden verificar el calendario diario de los autos que deben descansar para evitar infracciones y multas por transitar en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

Que el Hoy No Circula no te tome por sorpresa, revisa si tienes permitido manejar tu auto en la zona metropolitana del Valle de México este jueves 14 de agosto 2025.

¿Cómo funciona el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula tiene como objetivo principal prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de los vehículos, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA).

¿Qué autos no circulan este jueves 14 de agosto de 2025?

Este jueves 14 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula en CDMX y el Estado de México restringe la circulación de vehículos con las siguientes características:

Color del engomado: verde

Terminación de placas: 1 y 2

Hologramas de verificación: 1 y 2

El horario de restricción es de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este jueves 14 de agosto de 2025?

Están exentos de esta medida los vehículos que porten hologramas 00 y 0, además de los automóviles eléctricos, híbridos, motocicletas, taxis y transporte público.

También pueden transitar todos los autos que tengan engomado de color amarillo, azul, rosa y rojo.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si infringes el Hoy No Circula jueves 14 de agosto 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

