¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy en CDMX? Estos serán los bloqueos del 9 de agosto

Si vas a salir este fin de semana, es muy importante que tomes en cuenta que habrá manifestaciones hoy 9 de agosto en diferentes zonas de la CDMX, aquí te decimos qué calles tendrán afectaciones.

Según el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX para hoy se tienen previstas 12 manifestaciones en 8 alcaldías.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 9 de agosto?

Las alcaldías donde habrá manifestaciones son:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Venustiano Carranza

Alcaldía Iztacalco

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 9 de agosto en la CDMX?

Para hoy sábado 9 de agosto se tienen previstas las siguientes manifestaciones :

A las 09:00 horas habrá una concentración-marcha en Av. Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia), colonia Juárez. Rumbo a Plaza de la Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico.

A las 09:00 horas se prevé una manifestación en Antiguo Canal de Cuemanco, colonia Cuemanco.

A las 11:00 horas se prevé una concentración-marcha en Plaza de la República s/n (Monumento a la Revolución), colonia Tabacalera. Rumbo a República de Brasil y República de Cuba, colonia Centro Histórico.

A las 12:00 horas habrá una manifestación en Eje Central Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico y en Av. Cuauhtémoc y Av. Chapultepec, colonia Roma Norte.

A las 12:00 horas habrá una concentración en Lieja 270, colonia Bosque de Chapultepec 1ª Sección y en Av. Insurgentes Sur 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

A las 17:30 horas habrá una manifestación en Av. Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar.

Rodadas ciclistas programadas hoy 9 de agosto

Además de las manifestaciones se tienen previstas las siguientes rodadas:

Alcaldía Iztapalapa

A las 12:00 horas habrá una concentración-rodada en Av. Guelatao s/n, colonia Cabeza de Juárez III. Rumbo al Estado de México.

Alcaldía Gustavo A. Madero

A las 17:00 horas se prevé una concentración-rodada en Av. Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón.

Alcaldía Iztacalco

A las 19:50 habrá una concentración-rodada en Calle 7 y Eje 1 Norte Av. Xochimilco, colonia Agrícola Pantitlán. Rumbo a Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza.

Alcaldía Venustiano Carranza

A las 20:00 horas habrá una concentración-rodada en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos. Rumbo al Estado de México.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

El Movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas se manifiesta en el marco de la celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” y de la “XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios de la Ciudad de México”.

La colectiva feminista “Las parias arguenderas” marchan en contra de la violencia económica hacia las mujeres. Palestina MX exigen un alto al genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel y que el Gobierno de México se manifieste de manera más contundente en contra de esta situación.

¿Qué autos no circulan hoy?

Antes de salir de casa es muy importante que revises si tu auto puede circular este sábado, así que para que evites multas en el siguiente enlace te compartimos qué coches no pueden transitar en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino.

