Manifestaciones hoy en CDMX: ¿Dónde habrá bloqueos este 8 de agosto?

Hoy 8 de agosto habrá varias manifestaciones en la CDMX y para que tomes previsiones, en adn40 te decimos cuáles son las calles que estarán cerradas y así no te quedes atrapado en el tráfico.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá 14 concentraciones en distintas alcaldías de la CDMX.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 8 de agosto de 2025 en la CDMX?

Las manifestaciones que habrá hoy en CDMX son por parte de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), integrantes de la Colectiva Feminista Separatista “Vulvam” vivienda ultra libre voces autónomas de mujer.

También se manifestarán integrantes de la colectiva “Hijas de la cannabis”, trabajadores del gobierno de la CDMX y el colectivo “Día a día por palestina”.

¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?

De acuerdo con la información de la SSC , las manifestaciones serán en 7 alcaldías de la CDMX en horarios que van a partir de las las 09:30 horas cada hora y hasta las 20:30 horas.

Calles cerradas por las manifestaciones del 8 de agosto de 2025

Esta es la lista de calles que estarán cerradas por las manifestaciones de hoy en CDMX:

09:30 horas: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.

10:00 horas: Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera.

12:00 horas: Eje Central Lázaro Cárdenas y Belisario Dominguez s/n, colonia Centro

13:00 horas: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico

15:00 horas: Av. Francisco I. Madero 39, colonia Centro Histórico

16:00 horas: Monte Altái y Av. Paseo de la Reforma 505, colonia Cuauhtémoc.

20:30 horas: Monumento la Revolución.

Durante el día: Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.

10:00 horas: Calz. Ticomán y Moyobamba, colonia Residencial Zacatenco.

11:30 horas: Canela 660, colonia Granjas México.

16:30 horas: Calle 10 y Moldeadores, Trabajadores de Hierro.

20:00 horas: Av. Guadalupe I. Ramírez y Pino sin, colonia San Antonio.

20:00 horas: Av. Canal de Garay 629, colonia El Vergel.

10:00 horas: Calz. de Tlalpan 3465, colonia Sta. Úrsula Coapa.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 8 de agosto?

Estas serán las alcaldías que tendrán más afectaciones por las manifestaciones de hoy:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Gustavo A. Madero

Alcaldía Iztacalco

Alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Iztapalapa

Alcaldía Coyoacán

Rodadas ciclistas programadas hoy 8 de agosto

Además, se tienen previstas 2 rodadas :

A las 20:00 horas en el Estadio Azteca; Embarcadero “Fernando Celada” ubicado en Avenida Guadalupe I. Ramírez y Rino s/n colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco.

A las 21:00 horas en Kia Tláhuac ubicada en Avenida Canal de Garay No. 629 colonia El Vergel en alcaldía Iztapalapa.

A las 20:45 horas habrá otra rodada en Clavelinas y Juan Sarabia s/n colonia Nueva Santa María.

