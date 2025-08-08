Manifestaciones hoy en CDMX: ¿Dónde habrá bloqueos este 8 de agosto?
¡Atención automovilistas! Se prevén varias manifestaciones en CDMX hoy 8 de agosto, conoce qué calles estarán cerradas para que evites el tráfico.
Hoy 8 de agosto habrá varias manifestaciones en la CDMX y para que tomes previsiones, en adn40 te decimos cuáles son las calles que estarán cerradas y así no te quedes atrapado en el tráfico.
De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá 14 concentraciones en distintas alcaldías de la CDMX.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
¿Qué manifestaciones se esperan hoy 8 de agosto de 2025 en la CDMX?
Las manifestaciones que habrá hoy en CDMX son por parte de la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, profesores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), integrantes de la Colectiva Feminista Separatista “Vulvam” vivienda ultra libre voces autónomas de mujer.
También se manifestarán integrantes de la colectiva “Hijas de la cannabis”, trabajadores del gobierno de la CDMX y el colectivo “Día a día por palestina”.
Así puedes consultar tus fotocívicas y multas de tránsito en CDMX 2025 y consecuencias de no pagarlas
Acumular fotocívicas y multas puede ser un problema para los automovilistas, que puede generar sanciones económicas que afectan seriamente al bolsillo.
¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?
De acuerdo con la información de la SSC , las manifestaciones serán en 7 alcaldías de la CDMX en horarios que van a partir de las las 09:30 horas cada hora y hasta las 20:30 horas.
Calles cerradas por las manifestaciones del 8 de agosto de 2025
Esta es la lista de calles que estarán cerradas por las manifestaciones de hoy en CDMX:
09:30 horas: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico.
10:00 horas: Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera.
12:00 horas: Eje Central Lázaro Cárdenas y Belisario Dominguez s/n, colonia Centro
13:00 horas: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico
15:00 horas: Av. Francisco I. Madero 39, colonia Centro Histórico
16:00 horas: Monte Altái y Av. Paseo de la Reforma 505, colonia Cuauhtémoc.
20:30 horas: Monumento la Revolución.
Durante el día: Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez.
10:00 horas: Calz. Ticomán y Moyobamba, colonia Residencial Zacatenco.
11:30 horas: Canela 660, colonia Granjas México.
16:30 horas: Calle 10 y Moldeadores, Trabajadores de Hierro.
20:00 horas: Av. Guadalupe I. Ramírez y Pino sin, colonia San Antonio.
20:00 horas: Av. Canal de Garay 629, colonia El Vergel.
10:00 horas: Calz. de Tlalpan 3465, colonia Sta. Úrsula Coapa.
Multa y corralón: Así aplican las sanciones por no respetar el Hoy No Circula este 8 de agosto en CDMX y Edomex
El programa Hoy No Circula estipula multas de miles de pesos y el traslado al corralón por parte de las autoridades de tránsito; así aplica este 8 de agosto
¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 8 de agosto?
Estas serán las alcaldías que tendrán más afectaciones por las manifestaciones de hoy:
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Gustavo A. Madero
- Alcaldía Iztacalco
- Alcaldía Azcapotzalco
- Alcaldía Xochimilco
- Alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía Coyoacán
Rodadas ciclistas programadas hoy 8 de agosto
Además, se tienen previstas 2 rodadas :
A las 20:00 horas en el Estadio Azteca; Embarcadero “Fernando Celada” ubicado en Avenida Guadalupe I. Ramírez y Rino s/n colonia San Antonio, alcaldía Xochimilco.
A las 21:00 horas en Kia Tláhuac ubicada en Avenida Canal de Garay No. 629 colonia El Vergel en alcaldía Iztapalapa.
A las 20:45 horas habrá otra rodada en Clavelinas y Juan Sarabia s/n colonia Nueva Santa María.
Metrobús: ¿De cuánto es la multa por invadir el carril confinado?
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.