Por qué el T-rex tenía los brazos cortos: La ciencia por fin lo aclara

No cabe duda de que una de las mayores características para diferenciar al T-rex, del resto de los dinosaurios son su enorme tamaño, su comportamiento depredador y sus inusuales brazos cortos; sin embargo esto tiene una razón y a continuación te explicamos el por qué.

A lo largo de varios años, los científicos y paleontólogos se han cuestionado innumerables veces sobre el por qué de esta razón y han planteado diversas hipótesis que buscan conocer cuál era el beneficio o la utilidad de esta característica.

En ocasiones anteriores se ha mencionado que los brazos cortos del T-rex pudieron servir como:



Apoyo para levantar las patas traseras con mayor facilidad.

Característica sexual para abrazar a la hembra durante la cópula.

Herramienta para cortar a la presa o sostenerla.

Atributo para atraer a las hembras.

Sin embargo, estos supuestos han sido debatidos y refutados debido a que en todos los casos se ha mencionado que unos brazos más largos hubieran sido de mayor utilidad.

¿Por qué el T-rex tenía brazos tan cortos?

La actualización más reciente de este tema se ha dado con un artículo publicado en la revista Acta Palaeontologia Polonica bajo el título “Why tyrannosaurid forelimbs were so short: An integrative hypothesis” en la que el paleontólogo de la universidad de California en Berkeley, Kevin Padian, plantea una nueva hipótesis sobre el porqué de los brazos cortos de estos icónicos dinosaurios.

Según explica el experto, el hecho de que las extremidades del T-rex fueran tan cortas aportaba una ventaja evolutiva, pues con ello se evitaban lesiones o amputaciones que pudieran provocar infecciones, hemorragias, e incluso la muerte.

De esta forma el beneficio se ejemplificaba durante una alimentación grupal en la cual las enormes cabezas, mandíbulas y dientes dispuestos a morder lo que estuviera a su paso podían arrancar las extremidades de algunos dinosaurios .

Un T-rex de 14 metros de alto de largo, podía tener una cabeza de un metro y medio, pero unos brazos de apenas un metro; el equivalente a que los humanos tuviéramos unos brazos de 15 centímetros

Asimismo, el profesor y comisario del Museo de Paleontología de la institución, apunta que los brazos cortos también podrían resultar provechosos ante confrontaciones entre dinosaurios, pues evitaban tener tan expuesta una parte vital del cuerpo.

En conclusión existen posibles conjeturas, muchas de ellas inverosímiles, aquí se plantea una hipótesis que posiblemente ha sido la más acertada en mucho tiempo, pero sin duda el enigma sobre los brazos cortos del T-rex continua y el verdadero porqué podría no estar cien por ciento resuelto.

