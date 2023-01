SpaceX lanza cohete con 51 satélites Starlink al espacio

¡Sorprendente! La mañana de este jueves 19 de enero, SpaceX lanzó la nave no tripalada Falcon 9 con lote de 51 satélites de la red Starlink desde la Base de Fuerza Espacial Vandenberg, en California, un lanzamiento que apoyará para seguir ofreciendo Internet de banda ancha de la misma red.

Lanzamiento de cohete de SpaceX

El cohete Falcon 9 llevó más de cuatro docenas de satélites Starlink a la órbita terrestre durante la mañana de este 19 de enero en un lanzamiento desde la costa de California. De manera específica, eran cincuenta y un satélites Starlink los que estaban a bordo.

De acuerdo con la hora de California, el cohete despegó a las 7:43 a.m. desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, que está ubicada al noroeste de Santa Bárbara.

Una vez que se llevó a cabo la separación de etapas, la primera etapa de Falcon 9 regresó a la Tierra y aterrizó en la nave no tripulada Of Course I Still Love You que está en el Océano Pacífico.

Y es que es hay que recordar que el lanzador Falcon 9 es un cohete de dos etapas impulsado por oxígeno líquido (LOX) y queroseno para cohetes (RP-1) densificado, el cual está fabricado por SpaceX. La primera etapa tiene la capacidad de aterrizar para ser reutilizada, ya sea volviendo a Tierra o sobre una barcaza.

Es importante mencionar que la red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo y si hay condiciones adecuadas, es decir, de luz, entonces los satélites aparecen por el cielo nocturno.

Watch Falcon 9 launch 51 Starlink satellites to orbit → https://t.co/VNTNA1z27X https://t.co/47n5h3vfki — SpaceX (@SpaceX) January 19, 2023

¿Qué es SpaceX?

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) es una empresa estadounidense de transporte aeroespacial que fue fundada en 2002 por Elon Musk, con el propósito de disminuir los costes de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte.

¿Qué es Falcon 9?

Falcon 9 es el primer cohete de clase orbital en el mundo que es capaz de volver a volar, por supuesto, desarrollado y diseñado por SpaceX, el cual fue lanzado por primera vez en el 2012. Puede llevar humanos y carga a la órbita de la Tierra y también tiene la capacidad de viajar a la Estación Espacial Internacional.