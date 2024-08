¿Te animas? Así puedes colaborar con la NASA en proyectos científicos desde tu celular

While looking for sprites – electrical phenomena that happen *above* thunderstorm clouds – Spritacular (https://t.co/PayqZAKFHd) & Aurorasaurus (https://t.co/m1YeLmp6hJ) volunteer Tom A. Warner captured the #Aurora too! Let's #DoNASAScience and witness the magic together.✨ pic.twitter.com/nPTxn4JCw8