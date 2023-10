NASA anuncia fecha en la que comenzarán a construir casas en la Luna

¡Ponte a ahorrar! La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA por sus siglas en inglés), dio a conocer más detalles sobre su próximo gran proyecto que tiene como objetivo construir una subdivisión habitacional en la superficie de nuestro satélite, la Luna.

De acuerdo con lo revelado al medio internacional The New York Times, este complejo no solamente podría ser habitado por los astronautas, sino que también el resto de las personas tendrían oportunidad de llegar a vivir en la Luna.

Y es que fue desde el pasado 2019 que la NASA dio a conocer su intención de llegar a la Luna para crear un complejo habitacional para sus investigadores y astronautas, esto con la finalidad de poder hacer estudios más precisos sobre la superficie del satélite de la Tierra.

La agencia espacial de los Estados Unidos dio a conocer que esto lo lograría mediante una impresora 3D, la cual estarían lanzando en los próximos años a la Luna para poder construir estructuras con concreto lunar a partir de astillas de rocas, polvo y demás minerales.

NASA busca construir casas en Marte

Es importante mencionar que este complejo habitacional no sería construido únicamente en la superficie de la Luna, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio a conocer que también tienen intenciones en edificar en el planeta Marte.

A pesar de que este proyecto es considerado en el mundo de la ciencia como uno de los más ambiciosos y difíciles de conseguir, varios expertos mencionaron al medio estadounidense que es factible siempre y cuando la NASA no pierda las metas establecidas.

Y es que de acuerdo con los estudios revelados anteriormente, uno de los problemas principales para este proyecto es el polvo cósmico que está en la Luna, pues se señaló que el inhalar este producto lunar puede ser extremadamente tóxico para los seres humanos.

¿Cuándo se edificarán los complejos en la Luna?

Vale la pena mencionar que la NASA señaló que este proyecto tiene miras para el próximo 2040, año en el cual también se estaría dando inicio con la edificación de casas en el planeta Marte, el cual ha sido objeto de investigación durante décadas por parte de la agencia espacial de los Estados Unidos.

La inversión para construir en la Luna y Marte, podría superar la inversión inicial de los 60 millones de dólares.

