iPhones que tengan reporte de robo no serán reparados en tiendas Apple

Los iPhones que tengan registro de robo o extravío ya no serán reparados en tiendas oficiales o distribuidores oficiales Apple, según lo dio a conocer el medio especializado en Apple, MacRumors.

De acuerdo a este medio, en un memorándum interno de la empresa, se informa a las tiendas y los servicios autorizados, que en caso de que le llegue un teléfono que tenga un registro de robo en la plataforma GSMA deben negar sus servicios.

Esto debido a que los técnicos pueden ver los mensajes de robo en sus sistemas internos como MibileGenius o GSX.

Esto debido a la nueva política enfocada a reducir que estos equipos robados sean reparados o desbloqueados en sus propias tiendas.

En este sentido, los ingenieros de las tiendas no pueden reparar un equipo, si el cliente no puede deshabilitar el Find My iPhone

