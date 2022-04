Eclipse 30 de abril: Signos zodiacales que les traerá fortuna y dinero

Si bien el Eclipse Solar es una fenómeno de carácteristicas astronómicas, también tiene que ver con las energías y los temas astrólogicos impactando directamente en algunos de los signos zodiacales, pero esto no es señal de alarma, pues tendrá un efecto que será positivo en los afortunados, a los que les traerá dinero y suerte. Aquí te contamos cuáles son estos elegidos por los astros.

Tauro

Evidentemente los Tauro serán los del signo que más fortuna tendrán durante el Eclipse Solar del 30 de abril, ya que para muchos coincidirá con la fecha de su nacimiento así que es un extraordinario momento para que comiencen a poner orden a sus finanzas y hacer crecer sus ahorros.

Cáncer

La suerte estará del lado de los nacidos bajo el signo de cáncer y será tanto en lo económico, familiar profesional y en el amor. Así que si eres de este signo debes aprovechar bien esas bendiciones.

Libra

La mente y cuerpo de los nacidos bajo el signo de libra, estarán perfectamente equilibrados con la energía que generará le eclipse solar, por lo que solo deben sentarse a esperar la fortuna que les traerá y lo bueno que ocurrirá para ellos este 30 de abril.



Sagitario

Nada es casualidad y para los de signo sagitario menos, pues deben estar atentos ya que el sábado 30 de abril, el Eclipse Solar les acercará un gran un proyecto laboral que representará ganancias cuantiosas.

Acuario

Para los Acuario el Eclipse Solar los hará que se la pasen de lo lindo pues les proveerá de suerte en el amor y el dinero resultado de un día de grandes vibras positivas.

Recomendaciones astrológicas para recibir el Eclipse Solar

De acuerdo con información de la tarotista Jimena La Torre, publicada en algunos medios, se esperan ciertos cambios con el Eclipse Solar “Los eclipses son los momentos especiales en los que la Luna y el Sol transitan el mismo eje de la eclíptica y te hacen vivir situaciones que constituyen un antes y un después, según en qué signos caigan y en donde sucedan en tu carta natal” explicó.

Este Eclipse solar cuenta con la particularidad de que se llevará a cabo con la Luna Nueva y esto a nivel astrológico significa una depuración espiritual por eso te recomendamos tomar mucha agua ya que será oportunidad para depurar los miedos que pueden afectar tus riñones, respira más por la nariz y exhala por la boca para calmar tus pensamientos, recuerda que la tristeza puede afectar los pulmones, no comas muy pesado, pues no olvides que somos 80% agua y estás depurando, si puedes no comas carnes rojas y menos de puerco, no tomes bebidas oscuras, haz limpieza de casa, cambia muebles de lugar, prende algún incienso y sobre todo vibra alto para recibir las mejores energías del Eclipse Solar.



