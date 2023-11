¡Garras mortales! Esta ave mide casi 2 metros y es la más peligrosa del mundo

En el mundo existe una gran variedad de animales que pueden causar graves daños en las personas y el casuario es considerada el ave más peligrosa del mundo .

Hay tres especies de casuarius , todas son típicas de Australia y Nueva Guinea, son la segunda ave más pesada del mundo, seguida del avestruz pero es mucho más agresivo.

¿Por qué el casuario es el ave más peligrosa del mundo?

Los casuarios pueden llegar a medir casi 2 metros de altura y pueden pesar hasta 70 kilos, además pueden correr a 50 kilómetros por hora y saltan hasta 1.5 metros, incluso son capaces de nadar.

Pero su imponente tamaño no lo es todo ya que tienen unas garras que llegan a medir 10 centímetros y son capaces de perforar superficies duras como los caparazones de algunos animales.

Su apariencia es muy similar a los dinosaurios y se le relaciona con el velociraptor.

¿Cómo ataca el casuario?

El casuario salta sobre sus víctimas para lastimarlas con sus garras; después ataca con el pico y aunque es un gran cazador también le gusta la carroña.

Cabe destacar que es muy poco probable que un casuario ataque a un humano pues no son parte de su dieta, además no es violento mientras no se le moleste; sin embargo han existido casos de ataques mortales de casuarios a humanos.

Christopher Kofron, del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Queensland realizó un estudio en 2006 y analizó 221 ataques de casuario del sur.

Del total de ataques 150 fueron a humanos de los cuales el 75% ocurrieron porque estas personas intentaron alimentar un casuario, pero hubo otros casos donde los casuarios atacaron en defensa propia o hacia sus polluelos y huevos.

La mayoría de las heridas fueron leves, siete casos muy graves y uno mortal. Entre las lesiones más comunes se encuentran laceraciones o punciones causadas por sus garras, picotazos y fracturas en los huesos.

¿El casuario es una especie en peligro de extinción?

El casuario es un ave muy tranquila que vive en las selvas tropicales y tiene una gran importancia en el ecosistema pues muchas plantas necesitan que sus semillas pasen primero por el sistema digestivo del casuario para poder germinar.

A pesar de ello, los ejemplares han ido disminuyendo por la deforestación y la caza indiscriminada pues aunque es una especie protegida en Papúa Nueva Guinea es normal cazarlos para regalarlos a las novias que se van a casar.

Por ello, es importante seguir protegiéndolo y controlar la caza.

