La hidratación es de suma importancia para el organismo, ya que si no existen, podría haber complicaciones fatales, por eso es tan importante que bebamos líquidos, como el agua ... ¿O no? Una investigación encontró que no es la bebida que más hidrata; te informamos.

Investigación sobre la hidratación del agua

Hay una noticia que ha causado interés y asombro debido a que científicos de la Universidad de St. Andrews de Escocia realizaron una investigación sobre el efecto de las bebidas en la hidratación del cuerpo y el resultado arrojó que el agua se encuentra en la décima posición de 13 productos.

Los investigadores crearon el Índice de Hidratación de Bebidas (BHI) basado en la masa orinada en las cuatro horas siguientes al consumo de la bebida. En este experimento, que realizaron a 72 participantes, se dieron cuenta de que había otras bebidas antes del agua para mantener la hidratación , pero hay que prestar atención, porque no significa que al agua no hidrate o que no sea necesaria para vivir.

¿El agua hidrata?

El agua hidrata de manera muy rápida, sin embargo, no es la que más nos mantiene hidratados durante un largo tiempo. El profesor Ronald Maughan de la Escuela de Medicina de St. Andrews señala que beber durante un tiempo corto tanta cantidad de agua no hará que el cuerpo mantenga bien la hidratación .

Lo anterior es visible en la orina, ya que si está de un color claro, entonces el cuerpo está avisando que la persona no está manteniendo los beneficios de la propia hidratación. “Cuanto más bebe, más rápido se vacía la bebida de su estómago y se absorbe en el torrente sanguíneo, donde puede diluir los fluidos del cuerpo e hidratarlo”, explicó.

Momentos clave para tomar agua

¿Cuál es la lista de bebidas que hidratan?

Tras el estudio, los científicos determinaron que la bebida con un mayor BHI fue la leche desnatada, luego el suero oral y en tercer sitio la leche entera. Aquí te dejamos la lista completa:



Leche desnatada

Soluciones de hidratación oral (suero)

Leche entera

Zumo de naranja

Refresco de cola

Refresco de cola light

Té frío (con hielo)

Té

Bebidas deportivas o isotónicas

Agua

Agua con gas

Cerveza lager

Café

