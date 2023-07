Apple ya prepara su propia herramienta de inteligencia artificial

Apple Inc. está trabajando discretamente en herramientas de inteligencia artificial que podrían competir con ChatGPT de OpenAI Inc y Bard de Alphabet (Google), entre otros. Tentativamente, su nombre será Ajax. La compañía de la manzana ha construido su propio marco para crear grandes modelos de lenguaje, según el reporte de Bloomberg , Ajax será un servicio de chatbot que algunos ingenieros llaman “Apple GPT”.

En los últimos meses, el impulso de la IA se ha convertido en un esfuerzo importante para Apple, con varios equipos colaborando en el proyecto, según las personas familiarizadas con el asunto. El trabajo incluye abordar posibles preocupaciones de privacidad relacionadas con la tecnología.

Apple es una de las compañías más grandes y exitosas del mundo, y su éxito se ha basado en gran medida en la innovación tecnológica. La inteligencia artificial se ha convertido en una parte crucial de la industria de la tecnología y ha revolucionado la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos y servicios digitales.

Apple va retrasada de la carrera de la IA

Sin embargo, Apple ha sido criticada en los últimos años por quedarse atrás en la carrera de la IA en comparación con sus competidores. Mientras empresas como Google y Microsoft han estado desarrollando y lanzando servicios de IA cada vez más avanzados, Apple ha mantenido un enfoque más cauteloso.

El chatbot fue creado como un experimento por un pequeño equipo de ingenieros y ha sido utilizado internamente por algunos empleados de Apple para ayudar con la creación de prototipos de productos y responder preguntas basadas en datos con los que ha sido entrenado. Sin embargo, su uso está restringido y cualquier resultado generado por el chatbot no se puede utilizar para desarrollar funciones destinadas a los clientes.

La compañía ha estado buscando contratar a más expertos en generación de IA, lo que sugiere que está aumentando sus esfuerzos en esta área. Se cree que Apple está explorando cómo integrar su tecnología de IA generativa en productos como Siri, el asistente de voz de la compañía, para permitir que realice más tareas en nombre de los usuarios.

El enfoque más cauteloso de Apple hacia la IA puede deberse en parte a las preocupaciones sobre l a privacidad y la seguridad de los datos. La IA generativa, que puede crear contenido basado en el texto dado, ha planteado preocupaciones sobre la posibilidad de que se genere contenido engañoso o perjudicial. Apple ha sido históricamente una defensora de la privacidad del usuario y es probable que quiera abordar estas preocupaciones antes de lanzar cualquier servicio basado en IA.

Aunque Apple ha estado trabajando en su tecnología de IA, todavía no ha anunciado planes para lanzarla al público. Sin embargo, se espera que la compañía haga un anuncio significativo relacionado con la IA el próximo año, lo que sugiere que están comprometidos a ponerse al día con sus competidores en el campo de la inteligencia artificial.

